  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【木棘証人】張秀文為賺錢養家從港大退學　不要靠男人憑自己儲錢置業

娛樂 13:00 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

現實中的張秀文是孝順女一名。

於近日播出的TVB劇集《木棘証人》內，張秀文演的港女Yuki不只貪慕虛榮，於昨日（10月28日）出的《木棘証人》第8集，Yuki被揭背著男友高Sir（羅子溢飾）出軌搭上富二代（林景程飾）後，不但沒有絲毫悔意，反而怪責男友高Sir窮，角色惹人討厭。

張秀文昨晚也在個人IG幽默寫道：「我知Yuki好衰，但係今晚佢都會繼續咁衰，對唔住呀😅」

其實現實中的張秀文不只不是拜金港女，更是孝順女及慳妹一名。入行前因母親患病，當時在港大讀書的她中途放棄學業打工賺錢養家。

後來參加港姐入行，張秀文初進電視圈時亦歷捱窮的日子，曾住劏房及只用淘寶貨，可說是能屈能伸的好女人。此外，她後來在經濟能力許可下，往城大修讀工商管理學士。

【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意　零收入日子當磨練：現在是個好時機

張秀文演的港女yuki被揭背著男友出軌。（影片截圖）

港姐競選奪亞軍入行

現年33歲的張秀文憑參加2010年《香港小姐競選》獲亞軍而入行，入行十年的她發展平平，主要擔任活動司儀及綜藝節目主持。

於2015年，她以三點式參與綜藝節目《超強選擇1分鐘》，大騷34D驕人上圍引來網民注目，更獲封為TVB新一代「咪神」，人氣由此上升。

而這位無綫小花生活上曾歷辛酸。公屋出身的她為家裡的孻女，讀書成績不錯的她曾攻讀港大化學系，可惜於就讀大學一年級時母親患病，為賺錢幫補家計，她最終退學做兼職養家。

之後她繼續學業，考入城大攻讀工商管理學系，而這位孝順女於讀書期間也打幾份，包括當模特兒、兼職售貨員以及到酒吧當「拳手」。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

加入娛樂圈之後，張秀文起初收入不多，一個月只得數千元，除了曾經租住九龍城的劏房外，為了慳家她亦會從淘寶選購日常服飾，由於收入不穩定，張秀文曾經於媒體訪問中透露曾經要借貸度日，銀行戶口只剩下56.4元。

經過多年來的努力，現在的張秀文的生活得到改善，現在可以1萬4千元租住將軍澳一個400多呎的單位，對於自己是公屋出身，她亦從來沒有感自卑，張秀文曾於媒體訪問裡說：「不會為住公屋而感自卑，亦不覺得會輸蝕給其他人。」

【多功能老婆】爆選港姐遭佳麗歧視辛酸事　朱晨麗回應與何廣沛關係【有片】

張秀文擁有驕人的身材。（取自instagram）

可能不少人覺得選港姐的女生想「飛上枝頭變鳳凰」，不過張秀文似乎沒此想法。早年她曾被指戀上前經理人仇耀斌，而男方更曾歷破產。

而張秀文表示不會靠男人送樓及付首期，自言是「大女人」的她想靠自己儲錢置業，近年努力儲錢的她靜待機會入市。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【木棘証人】韋家雄首當男二獲好評　綠葉王：即使幾句對白都要好好去演
12:06 2020/10/26
【木棘証人】韋家雄首當男二獲好評　綠葉王：即使幾句對白都要好好去演
【木棘証人】秦啟維曾因身高不足被大台拒用　憑《開心速遞》「細力」成功入屋【有片】
12:00 2020/10/24
【木棘証人】秦啟維曾因身高不足被大台拒用　憑《開心速遞》「細力」成功入屋【有片】
【木棘証人】眼鏡娘Miss Ko大罵兩港女搶鏡　張文慈曾受盡負評：不再停留在以前【有片】
13:43 2020/10/21
【木棘証人】眼鏡娘Miss Ko大罵兩港女搶鏡　張文慈曾受盡負評：不再停留在以前【有片】
張秀文 娛樂人物職業 演員 電視劇 香港小姐 綜藝節目 公屋 TVB

最高瀏覽

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了
13:12 2020/10/28
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了