【木棘証人】張秀文為賺錢養家從港大退學　不要靠男人憑自己儲錢置業

▲ 現實中的張秀文是孝順女一名。

於近日播出的TVB劇集《木棘証人》內，張秀文演的港女Yuki不只貪慕虛榮，於昨日（10月28日）出的《木棘証人》第8集，Yuki被揭背著男友高Sir（羅子溢飾）出軌搭上富二代（林景程飾）後，不但沒有絲毫悔意，反而怪責男友高Sir窮，角色惹人討厭。

張秀文昨晚也在個人IG幽默寫道：「我知Yuki好衰，但係今晚佢都會繼續咁衰，對唔住呀😅」

其實現實中的張秀文不只不是拜金港女，更是孝順女及慳妹一名。入行前因母親患病，當時在港大讀書的她中途放棄學業打工賺錢養家。

後來參加港姐入行，張秀文初進電視圈時亦歷捱窮的日子，曾住劏房及只用淘寶貨，可說是能屈能伸的好女人。此外，她後來在經濟能力許可下，往城大修讀工商管理學士。

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▲ 張秀文演的港女yuki被揭背著男友出軌。（影片截圖）

港姐競選奪亞軍入行

現年33歲的張秀文憑參加2010年《香港小姐競選》獲亞軍而入行，入行十年的她發展平平，主要擔任活動司儀及綜藝節目主持。

於2015年，她以三點式參與綜藝節目《超強選擇1分鐘》，大騷34D驕人上圍引來網民注目，更獲封為TVB新一代「咪神」，人氣由此上升。

而這位無綫小花生活上曾歷辛酸。公屋出身的她為家裡的孻女，讀書成績不錯的她曾攻讀港大化學系，可惜於就讀大學一年級時母親患病，為賺錢幫補家計，她最終退學做兼職養家。

之後她繼續學業，考入城大攻讀工商管理學系，而這位孝順女於讀書期間也打幾份，包括當模特兒、兼職售貨員以及到酒吧當「拳手」。

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加入娛樂圈之後，張秀文起初收入不多，一個月只得數千元，除了曾經租住九龍城的劏房外，為了慳家她亦會從淘寶選購日常服飾，由於收入不穩定，張秀文曾經於媒體訪問中透露曾經要借貸度日，銀行戶口只剩下56.4元。

經過多年來的努力，現在的張秀文的生活得到改善，現在可以1萬4千元租住將軍澳一個400多呎的單位，對於自己是公屋出身，她亦從來沒有感自卑，張秀文曾於媒體訪問裡說：「不會為住公屋而感自卑，亦不覺得會輸蝕給其他人。」

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▲ 張秀文擁有驕人的身材。（取自instagram）

可能不少人覺得選港姐的女生想「飛上枝頭變鳳凰」，不過張秀文似乎沒此想法。早年她曾被指戀上前經理人仇耀斌，而男方更曾歷破產。

而張秀文表示不會靠男人送樓及付首期，自言是「大女人」的她想靠自己儲錢置業，近年努力儲錢的她靜待機會入市。