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【周末好去處】秋日限定大帽山狗尾草形成金黃草海　毛茸茸隨風搖曳極可愛【內附路線】

休閒消費 18:01 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

大帽山的狗尾草已稍稍從翠綠披上金黃嫩紫的色調，非常漂亮。

秋高氣爽，又到了看芒草海的季節。不過，原來除了芒草，大帽山的狗尾草已稍稍從翠綠披上金黃嫩紫的色調，在餘暉下搖曳生姿，形成了一大片狗尾草海，比起芒草海更美。

大帽山的狗尾草已經盛放。（攝影：陸明敏）

大帽山是全港最高的山峰，海拔達957米，但不要以為這樣便會好難行，記者選的這條路線，因已全面條築鋪成石屎車路，只要夠腳骨力不斷上斜路，小朋友都行到。不過，沿途會有車和分岔路，家長需看顧好小朋友。

沿着主要車路上山沒甚難度，不過周末和假日時車龍勁長，有時人車擦身而過，都算是山野上另類的險象環生。

觀景台俯瞰元朗巿景

走了一會便看到廢棄建築，往旁邊小路走，就會到達觀景台。觀景台有大遍草地，不少人在此野餐，而且視野極廣闊，可俯瞰元朗巿景和鄰近大帽山範圍內的峰巒起伏的山脊。

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再往上走，便可看到雲海繞山，下山回程時會見到不少龍友架起腳架Standby拍日落燒雲美景。

毛茸茸的狗尾草

沿路見到不少狗尾草，雖無大片範圍，但仍可觀。狗尾草是一年生草本植物，其密集穗狀圓錐花序呈圓柱形，剛毛粗糙，草如其名，就像毛茸茸的小狗尾巴，比芒草更可愛。初生長時呈翠綠色，到秋天會變成紫紅色或褐色，記者細看狗尾草發覺中間部份呈嫩紫色，極細緻好看。

大帽山的狗尾草已經盛放。（攝影：陸明敏）

不過狗尾草一般只高30至100厘米，不像芒草可以生長到1至2米，遊人在拍照時必須坐下或跪下，才會拍出像芒草海那樣的美照。

狗尾草密集穗狀的圓錐花序毛茸茸的，像小狗尾巴。（攝影：陸明敏）

到達山頂的白色球狀建築物，路旁的狗尾草開得最連綿頂盛，日落時份染成一片金黃色。

（路旁的狗尾草開得最連綿頂盛，日落時份染成一片金黃色。攝影：陸明敏）

這個白色球狀建築物是大帽山道的最高點，是香港天文台於1999年裝置的天氣雷達，不過數年前又在旁邊加蓋了另一球形建築物，坊間有軍事雜誌指這是信號情報監聽站，惟謎團仍未解開，增添了神秘感。

順帶一提，除了狗尾草，大帽山當然亦有喜愛生長在高海拔的芒草，記者10月頭去到，已有少量芒草正陸續盛放，現在想必已屬可觀，周末不妨上山走走。

大帽山簡易行山路線

交通：港鐵荃灣站A出口乘搭51號巴士到大帽山郊野公園站下車，回程乘同樣的交通工具便可。

路線：大帽山郊野公園－大帽山觀景台－大帽山天氣雷達站－原路折返

需時：約8公里，行山連拍照時間約4小時

補給：上山起始有廁所，有大帽山連姐茶水亭售賣豆腐花、燒賣、水等等，沿路無補給。

注意：沿路少遮蔭，注意防曬和水份補給。自己垃圾自己帶走，做個有公德心的香港人。

記者：陸明敏

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