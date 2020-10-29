【露宿人生】一套廉價的內衣褲 幫助露宿者在人生低谷重拾尊嚴

▲ 一套廉價的內衣褲，幫助露宿者在人生低谷重拾尊嚴。

早前，我帶剛升中學的姪女去做義工，那是她首次接觸露宿者。平日口若懸河的她，派發物資和食物的時候，一直沉默不語。

「你好像有點心事。是否不喜歡這一次的經驗？」

「姑媽，我覺得他們無家可歸，很可憐。」

「有人因經濟能力而無家可歸，也有人因某些原因選擇有家不歸，他們各有自己的故事。」

「剛才看見你送她內衣，其實我有點感動。」姪女說。

當天，有位四十來歲的女露宿者一直站得老遠，對我們帶着的物資「虎視眈眈」。同行的女義工悄聲告知，該女露宿者之前曾詢問她們何時會派發內衣褲。她們留意到她沒穿胸圍。

眾所周知，收集舊衣物不難，但一般人都不會捐贈內衣褲。義工朋友本欲購買一些內衣褲送她，但不知其尺碼，也不便詢問。湊巧得很，有人捐贈了幾套尺碼不同但全新的女裝內衣褲。我們先讓該女露宿者挑選顏色和款式，然後請她把餘下的內衣褲轉贈其他女「鄰居」。

「剛才那個露宿者挑選內衣褲的時候，她的表情好像一個被父母帶去玩具店的小朋友，挑選了心愛的禮物，笑得非常滿足。我看到你們耐心地讓她左挑右選，起初還暗責你們寵壞她，後來見她珍而重之地拿着那套內衣褲，我便明白到她是多麼珍惜這個選擇的機會。」

物資傳遞的是關懷和尊重，不是可憐或施捨。

不少人以「我送乜你要乜」的心態把物資送贈受助者，看似理所當然，合情合理，其實只是物質上的片刻滿足，短暫得不留痕迹，更甚是得物無所用。

一套廉價的內衣褲，幫助了一個人，在人生低谷中，重拾自信與尊嚴。

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