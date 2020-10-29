【職場哲學】職場有種表面上和藹和親的人 利嘉敏：隨時將你「跣」得攤攤腰

▲ 人前太滑溜的人，其實是帶有危險性的。

跟朋友談起一個共同認識的人，他給予的評價是：「此人滑不溜手。」意思是說，此君於人前之態度與遣辭用字永遠妥當，人也好像很親切，永遠不會得罪人，更沒有敵人。但實質上，別人永遠摸不透其真正為人，因為滑不溜手之人不會讓你看得見，實屬太極高班級別，任何事不會埋到身，內心話不會說，真心永遠包裹着一層薄膜，必要時耍出一招「野馬分鬃」、耍或隔到對方「無雷公咁遠」，然後仍可客氣地對住你笑騎騎。

每個人都有其做人方式，一個人做到滑不溜手，背後可能也有其故事和經歷，可能是基於很強的防範心，又或是有對人信任的問題，甚至就是蠱惑人一個，但表面上永遠和藹可親，家家茶禮都可食。可能社會上總需要這類人，因為他們是籠絡別人的高手，在一個機構或社會都有其功能。

但我則寧願跟真性情一點的人做朋友，滑不溜手之人，雖永遠對住你笑吟吟，但真心、真摯、真情統統不在他們的字典內，分分鐘滑到把你「跣」得攤攤腰。人前太滑溜的人，其實是帶有危險性的。

真摯的人跟滑不溜手之徒是兩種人、兩個世界。真性情的人可能有其缺點，或帶點脾氣、或愛惡分明、或寸嘴、或麻利、或腌尖、或粗豪、又或說話就是沒有那麼口甜舌滑等等，但這些勇於表露的真，比起那些深不可測的假，至少在我眼中來看，是可愛得多、值得交心得多了。

一個人有心和有勇氣對你「真」，足已頂得住他的好幾個缺點。曾遇過耍你耍到銀河系的太極高手，所以，更加格外珍惜對我感情真摯的人。自問缺點多多，但對人保留那點真還是一直堅持做得到的，故但凡遇上滴水不漏、滑不留手之徒，我會毫不客氣地表達，大家世界不同，咪嘥時間，非誠勿擾。

全文刊於《經濟日報》，原題為「非誠勿擾」