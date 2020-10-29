【自私大媽】再有大媽到塱原濕地打卡踩入稻田　被指責反駁：已經踩爛晒點解唔可以行

▲ 再有大媽到上水塱原濕地打卡。

秋風起，不少人趁著去郊遊及行山，但卻為大自然帶來不少傷害。繼日前有10名大媽去上水塱原濕地打卡時踐踏稻田、採摘稻米，近日又有網民發現有大媽踩入同一稻田拍照，即使被人指責也不停止！

大媽為打卡踩入稻田

約一星期前，有網民在塱原濕地目睹約10名大媽為了打卡，直接踐踏稻田，一字排開拍照。不但她們站過的地方禾稻全部倒下，更有人摘取稻米當道具拍照。

昨日（28日）再有網民在Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發文，分享一對中年男女於同一地方打卡，無視「請勿入內」標示踩入稻米田。他曾向該男士表示不能走入稻田，卻獲得以下回覆：

佢話稻米已經俾人踩爛晒啦，點解唔可以行！

樓主認為，如果每個人都像這對男女一樣，明知稻田已被踩爛仍走進去，將會擴大被破壞範圍。他出言提醒之後，他們仍繼續拍攝，樓主直斥他們「亳無羞恥」。

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大量網民批自私

帖文引起大量網民「派嬲」，認為種稻人付出了大量心血才有小量收獲，卻慘被破壞，留言「浪費農夫心機，更加浪費糧食，需知道粒粒皆辛苦」。亦有網民認為：

無論邊度人都好，咁自私而又唔珍惜他人勞動成果嘅行為都極為可恥！

有人認為田地及農作物均屬私人，就算被踩爛也不代表可以隨便進入，提議農地主人即時報警，告他們擅闖私人地方及刑事毁壞。亦有網民笑言該名大媽與「正義聯盟」創黨主席李偲嫣相似，又指她的開心程度就與在屯門公園勁歌熱舞的大媽一樣。

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責任編輯︰陳珈希