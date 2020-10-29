【未婚產子】大女未婚借精生混血B女獨力撫養　吳宇森榮升外公支持做單親媽

▲ 74歲的導演吳宇森榮升外公，大女兒未婚借精產下混血女嬰。

家有開明父母，絕對是子女的福氣。74歲的導演吳宇森近日榮升外公，他的大女兒未婚借精產下混血女嬰，吳宇森初聽孫女的哭聲非常感動。吳宇森也是由單親媽媽養大，因此支持女兒當單親媽媽。

教師大女試管懷孕生女

綜合媒體報道，吳宇森早年為了到美國發展電影導演事業，全家移民美國。他與太太牛春龍育有兩女一子，二女兒吳飛霞跟著爸爸拍電影，小兒子吳義方則是爸爸的御用髮型師。至於大女兒吳尚方向來低調，她擁有教育碩士學歷，在美國任職老師。

未婚的吳尚方考慮到自己的經濟能力理想，能夠獨力撫養孩子，而且作為老師的她教養孩子相信亦沒問題，因此早前接受試管懷孕。對於女兒要做單親媽媽，吳宇森與牛春龍都表示尊重及支持，因為夫妻都是由單親媽媽養大，認為女兒也能把孫女照顧得很好。

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吳尚方懷孕期間正值新冠肺炎疫情肆虐，吳宇森與牛春龍特別緊張女兒，幸好當時吳尚方可以網上教學，避免外出，感低受感染的風險。體貼的吳尚方在臨盆前仍關心父母，懷孕期間不但為爸爸購買新睡衣，還洗好了才速遞送給爸爸。

開明父母支持做單親媽

因美國疫情嚴重，醫院只准許一名親人探訪，由牛春龍一人陪女兒待產。吳尚方於10月22日剖腹誕下7.3磅重的混血女兒，吳宇森從電話聽到孫女的哭聲，既感動又開心。

吳尚方產後住院三天期間，牛春龍就抱孫女抱足三天，更表示看孫女多少次也不厭倦。孫女將跟從媽媽姓吳，獨立的吳尚方亦決定自己坐月，不想麻煩年邁的父母。

吳宇森與牛春龍是一對開明的父母，即使兒女到了適婚年齡，連別人也關心起他們結婚的人生大事，可是夫妻卻尊重他們的意願，認為「只要兒女能獨立生活平安就好，他們愛怎麼生活，就過怎麼樣的。」

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責任編輯︰王明芳