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【怪獸家長】少年無視不准飲食弄污時裝店褲子　爸爸拒賠償賴皮：他只是小孩

育兒經 13:32 2020/10/29

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台灣一名男孩邊飲邊逛店舖，更將食物袋放在貨品上，弄污一條褲子，同行爸爸拒賠償。

身教很重要！台灣有一家五口逛時裝店，其中一名初中生男孩手持食物，拿著一杯飲品，邊飲邊逛店舖，期間他將食物袋放在店舖貨品上，弄污了一條褲子，老闆見狀提醒，孩子的爸爸未有道歉，更反過來斥責店舖老闆。有網民在網絡代分享此事，掀起大眾討論怪獸家長的問題，指出家教的重要。

無視請勿飲食告示

有台灣女網民近日在facebook群組「爆怨2公社」發帖，帖文展示了多張閉路電視拍攝的畫面，在10月25日（星期日）下午有一對父母帶3名兒子來逛時裝店，店門口有張貼「入內請勿飲食」的告示，不過其中一名估計是初中生的兒子卻邊逛邊喝飲品，還將一袋食物放在陳列櫃上，造成一件褲子留下大片水漬。

男生手持飲品，另一手將食物放在陳列的褲子上。（圖片︰爆怨2公社）

發帖者指出遇見過形形色色的奇特客人，見怪不怪，可是這次算第一次遇到「怪獸家長」，曾在這幾天一直在猶豫要不要發帖，可是對方表示會在網絡誣蔑店舖，才決定發文。

老闆立刻出面制止，通常反應是道歉後趕快離開現場，或是有GUTS（膽量）直接買下來，但這次以上兩者都不是，而是對老闆說：他只是小孩子呀……最經典的他爸還接著嗆說：又不是只有你們這間衣服店，要讓你們紅！

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爸爸用「只是小孩」作藉口

發帖者表示目測3名孩子的身高都比爸媽高了，估計是中學生，有感爸爸用「只是小孩」藉口未免太牽強。最後老闆沒有要求他們買下被弄污的褲子，自己承受損失就算，只希望如果他們有看到這篇帖文，或是剛好他們是網民認識的親友，請告訴他們一家︰「將商品弄髒或弄壞照價賠償是基本常理。」

有關帖文引起網民斥責父母，留言包括︰「以前的屁孩現在變老當老爸了」、「垃圾家長教育失敗，有甚麼樣的父母就會有怎樣的小孩」、「這是小孩子？巨嬰嗎？」及「食物本來不能這樣放在衣物上了，沒有家教、沒有常識」等。

其後，台灣有傳媒訪問了該店老闆，指出這次遭弄濕的是一件日本的潮男長褲，接近千元台幣（約270港元），並表示對方尚未道歉，而記者詢問會否控告他們，老闆表示不會，此事只是人生中的小事。

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責任編輯︰王明芳

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