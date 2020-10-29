6外判商「過往服務表現」零分仍獲中標　申訴署質疑食環署監管欠阻嚇力

▲ 申訴專員趙慧賢。（林宇翔攝）

申訴專員公署主動調查食環署對外判街道潔淨服務的監管，認為食環署對外判商的「扣分制」及「失責通知書」，未有發揮阻嚇作用。

報告指出，現行制度下，食環署以「失責通知書」處理外判商服務欠佳的情況，違者會被扣減服務月費；而「扣分制」只適用於僱傭失責的情況，被扣滿3分在未來5年就不會獲任何政府部門考慮，但只有在前年及去年各一次向外判商扣減一分。2009年起的10年間沒有外判商因被扣滿3分。

而2019年平均每份服務合約價值約1.09億元，在要扣減服務月費的1,157宗個案中，平均每份合約被扣減金額每年只有8.1萬元，報告認為有關扣減服務月費金額的比例明顯偏低，只佔不足0.1%，難起阻嚇作用。

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報告引述食環署的回應，指外判商獲發失責通知書愈多，在日後評標時的「過往服務表現」的分數會愈低，影響中票機會。不過，報告審視新批出的14份合約，發現有6個中標者在「過往服務表現」零分仍成功中標，認為結果反映所謂不利影響只屬一般。

申訴署建議食環署研究機制或措施，糾正外判服務欠佳的情況，可考慮將「服務欠佳」納入「扣分制」，確立新制度就服務表現欠佳的嚴重事項扣分；以及檢討扣減服務月費的機制，金額需具阻嚇力，並檢討評審標書的方法。

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記者：蘇文軒