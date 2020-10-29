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【痛失BB】孕婦分娩11小時哭求剖腹產被拒　醫生真空吸出壓碎男嬰頭骨慘死

親子 12:58 2020/10/29

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俄羅斯一名孕婦被真空吸引產失敗，男嬰出生後頭骨碎裂。

俄羅斯發生一宗產房悲劇！俄羅斯中部城市阿欽斯克（Achinsk）一名孕婦到醫院分娩11小時，但過程並不順利，曾哭求轉剖腹產被拒絕，醫生決定用真空吸引（vacuum extraction）助產，豈料出現嚴重失誤，導致男嬰頭骨碎裂、脊椎骨折，一出生陷入昏迷，最終6周後傷重不治。

據英國《每日星報》報道，受害孕婦Yulia Gronskaya整個懷孕過程順利，早前入院順產分娩，惟經過11小時仍未能誕下男嬰，Yulia更數度失去意識，哭求轉剖腹產但遭醫生拒絕。

媽媽懷孕時一切正常。（影片截圖）

一出生陷入昏迷

醫生決定採用真空吸引助產卻失敗，最終都要剖腹產下男嬰Mikhail Gronskiy，然而他一出生已陷入昏迷，頭部嚴重腫脹如氣球，即時轉送深切治療部搶救。

男嬰被診斷出頭骨碎裂、脊椎骨折及顱內缺血等多處創傷，最終男嬰出生6周後，於本月10日不治，經法醫檢驗，證實是由真空吸引助產造成的傷勢致死。

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父母傷心欲絕提出控告

Yulia對愛兒慘死感到傷心欲絕，並決定控告相關人士，須為此受到應有的懲罰，還兒子一個公道。

如果我能夠再見兒子一面，我會為了未能拯救他而道歉。

丈夫Stepan Gronskiy則表示，兩夫妻一直很期待第一名孩子的來臨，未料到會發生如此悲劇。

他非常健康……我經常和他說話，撫摸太太的肚子，感覺他在踢肚。

不過，主任醫生Aleksandr Tretyakov表示，下屬全都「按指示行事」，否認真空吸引助產造成嬰孩死亡。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，涉案醫生「未能履行專業職責」導致「過失致死」，已經發動刑事調查。阿欽克斯婦產科（Achinsk Perinatal Centre）4名醫生正接受聆訊，一旦罪成，各人最高面臨3年有期徒刑。

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責任編輯︰林綺玲

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