逸東酒店發聲明指招攬被裁國泰員工並無政治目的：訊息被用作其他意圖宣傳

▲ 逸東酒店發聲明指招攬被裁國泰員工並無政治目的。（資料圖片）

香港逸東酒店早日於於社交媒體上發文，邀請被裁的國泰及港龍員工加入逸東，惟董事總經理Dirk Dalichau今日（29日）於社交媒體上發聲明，指早前的貼文原意是想向有需要的人士提供工作機會，並沒有任何政治目的，但有關該訊息被用作其他意圖的宣傳工具。

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聲明中向是次事件中被影響的人士致歉，又指到對於Eaton Workshop創辦人兼總裁羅寶璘女士的名字被牽連到是次事件，感到遺憾。他續提到，此舉原意純屬為社區出一分力，惟事前並沒有向現身處海外的羅寶璘女士尋求批准。

此外，聲明指該貼文不代表鷹君集團和朗廷酒店信託基金，明白該貼文或會引起酒店忠實顧客及公眾的困惑，重申Eaton Workshop一直致力塑造更美好世界，致力為各行各業的人士提供平台，令他們能享受到有歸屬感和社區的空間。

▲ 董事總經理Dirk Dalichau今日於社交媒體上發聲明。

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責任編輯：郭家穎