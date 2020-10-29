工聯會倡盡早落實「港康碼」 預留足夠回港免14日強制檢疫配額予跨境家庭

▲ 工聯會立法會議員麥美娟促請政府盡快落實「港康碼」。（尹櫻霖攝）

工聯會立法會議員麥美娟促請政府盡快落實「港康碼」，盡早對公眾公布，有關內地港人回港免14天強制檢疫措施的安排，並預留足夠免14天強制檢疫配額予跨境家庭、學童，以及需要跨境工作的人士。

港府早前公布將會新建4個長期檢測中心，市民可在這些中心自費進行檢測。麥美娟今（29日）召開記者會，要求政府增建常設檢測站，加長檢測站的服務時間，並降低檢測收費，減輕市民經濟負擔。

麥美娟指出，港府應加大力度與內地省市討論，爭取內地承認本港健康碼，以盡早恢復粵港澳三地通關。她認為，港府要檢視現時的抗疫防疫工作是否有漏洞，並做好疫苗購買工作，「港府要向內地展視清零的決心」，同時市民亦要做好防疫措施。

「跨境家庭爭取港康碼關注組」發言人劉先生為跨境工作人士，稱受疫情影響現時無法回內地與家人團聚，他亦要每月花費約9000元，支付內地和香港的租金，他希望政府可盡快落實港康碼，爭取通關。

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記者：尹櫻霖