涉於酒吧內開會違限聚令　陳淑莊等3人被票控12月中再訊

▲ 陳淑莊今到九龍城裁判法院應訊。（王仁昌攝）

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，疑於今年4月2日晚上在旺角大南街一間酒吧內開會，兩人被票控參與受禁羣組聚集；酒吧負責人則被票控違反衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集的地方，今（29日）一併於九龍城裁判法院提堂。3人暫毋須答辯，案件押後至12月10日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。

▲ 香港中小企食店聯盟召集人林瑞華（中間）。（王仁昌攝）

被告為陳淑莊、林瑞華、以及酒吧負責人陳偉才。陳淑莊及林各被票控一項參與受禁羣組聚集。傳票指，兩人於2020年4月2日至3日，在旺角大南街一間酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集。

▲ 酒吧負責人陳偉才（左）。（王仁昌攝）

陳偉才則被票控一項作為餐飲業務負責人，在指明期間內未有遵從食物及衞生局局長指示，以及一項營運受禁羣組聚集進行的地方。

傳票指，陳偉才於同日同地作為餐飲業務負責人，沒有遵從食物及衞生局局長發生的指示，即容許某人進入而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及於同日同地，沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

4張傳票今一併提堂處理，各人暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件及提供法律意見。裁判官將案件押後至12月10日再訊。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌