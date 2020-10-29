【視網膜剝離】中學生狂捽眼視力模糊險盲　醫生拆解6個視網膜剝離高風險群

▲ 醫生拆解6個視網膜剝離高風險群。

日常不經意捽眼，相信是很多人的小習慣。台灣一名屬過敏體質的中學生，長期用類固醇來紓緩過敏，加上不時習慣捽眼，令他視力模糊，甚至出現視網膜剝離，險致失明。醫生分享，視網膜剝離早期會有飛蚊症等症狀，而深度近視、眼睛曾受傷的人士屬高風險群，需額外小心。

據台灣節目《健康2.0》，醫藥記者梁惠雯分享一宗病例，一名國中二年級學生，長期使用類固醇紓緩過敏，但類固醇後遺症令他的眼睛情況不穩。適逢秋冬易致過敏，該名學生在課堂上不時捽眼，視力開始模糊，最終確診是視網膜剝離。

中國醫藥大學新竹眼科主任陳瑩山指，許多視網膜剝離患者，都是病至嚴重程度才求診。而視網膜剝離常有一些被輕視的初期症狀，如出雨現飛蚊症、眼前有黑色閃電等，若延後醫治，後果將更嚴重。

以下是陳瑩山列出6個視網膜剝離高風險群人士：

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責任編輯：羅嘉欣