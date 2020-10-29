【著數優惠】日本過江龍海街丼搖圍骰抽全單免費大獎　將軍澳分店全新午市定食$58起

▲ 三款招牌海寶丼

日本過江龍人氣海鮮丼飯「海街丼」，自進駐香港開設分店後，一直深受哈日族歡迎。趁近日疫情緩和，海街丼希望為港人打打氣，於將軍澳分店推出全新的「搖圍骰贏巨獎」，以及全新午市定食回饋市民支持。

▲ 特製手繪骰仔，搖中指定圍骰即可全單免費。（餐廳提供）

搖圍骰抽獎可全單免費

海街丼與本地著名設計師聯乘推出手繪風骰仔，分別在骰仔6面刻上「海」、「街」、「丼」、櫻花、富士山及仿「丼」字設計的魚形圖案，既玩味又富日本特色。

食客由即日起至11月30日期間，在海街丼（將軍澳分店）每檯消費滿$150，即可搖骰仔1次，每檯每單可獲抽獎機會1次。

▲ 遊戲獎品及玩法

如搖中3個「海海海」即可贏得全單免費，如搖中其他字眼或圖案，亦可獲全單半價、免費獲贈指定海鮮丼飯如海宝丼(特上) 、特上吞拿魚蓉丼或鰻魚丼、前菜等多款豐富獎品，次次有獎，永不落空。

將軍澳分店全新午市定食

除各款招牌海鮮丼飯外，海街丼（將軍澳分店）更推出全新午市定食套餐，最平只需$58起就有。包括柚子胡椒炸雞件定食（$58）、炸豬扒定食（$68）、麻醬吞拿魚定食（$78）、燒鯖魚定食（$78）及炸油甘魚鮫定食（$88），所有定食均配茶、麵鼓湯及小食，份量十足。

▲ 將軍澳店全新午市炸豬扒定食（$68）（餐廳提供）

套餐另可配多款日式小食，如日式凍辣番茄、醬油菠菜及和風薯仔沙律，喜歡香口炸物別錯過炸章魚、炸雞件及炸咖哩魚球等，當開胃前菜最適合不過。

海街丼將軍澳店

地址：將軍澳重華路8號東港城1樓186號舖

營業時間：11:30am-16:00pm、18:00pm-21:00pm

電話：3596 39973

記者︰黃依情