與撕連儂牆海報婦爭執打鬥　退休漢認罪婦人押後再訊

▲ 涉案退休漢今日於九龍城裁判法院承認一項普通襲擊罪。（資料圖片）

婦人疑撕去位於香港電台附近連儂牆上的儂海報，遭58歲退休漢拳擊左臉，兩人爭執糾纏至警方到場。涉案退休漢今（29日）於九龍城裁判法院承認一項普通襲擊罪，押後至11月12日判刑，以待索取社會服務令報告，被告續准保釋；案中婦人則被控2項普通襲擊罪，將於11月11日提訊。

被告陳照光（58歲）承認一項普通襲擊罪。案情指，崔菊與朋友經常到連儂牆上撕海報，2020年3月5日，崔參與香港電台的示威活動後，看見有10多人在港台附近的連儂牆上張貼海報，崔手抱4歲女兒上前爭執，並用手撕去牆上的海報，被告遂拳打崔的左臉，兩人發生爭執及糾纏，事件持續至警方到場。

事件中，被告共打了崔的左臉兩次，崔的左臉有觸痛、泛紅及腫脹，嘴唇有擦傷，崔的女兒則沒有受傷。被告在事件中亦遭人拉扯，胸口有瘀傷；崔亦為同案被告，被控2項普通襲擊罪，將於11月11日再提訊。

辯方求情時指，被告現時已感懊悔，案發時因沒有控制好情緒而犯案，被告已經真誠反省，又指被告退休後在黃大仙1名區議員辦事處內做義工，並考取了醫護支援人員基礎證書，希望能繼續回饋社會。

裁判官將案件押後至11月12日，期間索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

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記者：王仁昌