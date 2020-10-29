學生健康服務及長者健康服務 將於11月2日起逐步恢復
社會 13:09 2020/10/29
衞生署今日（29日）宣布，轄下學生健康服務及長者健康服務將於11月2日開始逐步恢復正常服務。
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因應疫情的最新情況，在13個學生健康服務中心當中，除西九龍政府合署學生健康服務中心外，其餘12個中心將逐步恢復小一、小二及中一學生在2020／21學年的周年健康檢查。各家長將透過學校獲得有關安排的通知。
此外，所有18間長者健康中心亦於11月2日起恢復正常開放時間，中心服務（包括非預約服務）亦將逐步恢復。如有需要，已預約的會員將獲所屬的長者健康中心通知有關安排。
有關詳情可瀏覽以下網址：
學生健康服務：www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/notices/news.html
長者健康服務：www.elderly.gov.hk/cindex.html
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責任編輯：郭家穎