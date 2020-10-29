【移民澳洲】移居澳洲買兩物業連花園 90後女生：搵工很困難不要介意不能做老本行

▲ 丈夫Benjamin是澳洲公民，從小在悉尼生活，因此移民搵工不算大問題。但Winky卻不能做回香港的老本行——建築繪圖，只能做零售兼職。

香港年輕人買樓難過登天，寧願在外地置業首嘗做業主滋味。90後女生Winky與丈夫5年前購入墨爾本物業，最後索性搬到當地居住，由一層樓變成兩層樓業主。她分享了上車經過及置業心得，以及在當地工作遇到的難題。

香港買澳洲樓花

今年踏入30歲的Winky，在香港一直與家人同住，直到一次偶然看到墨爾本的樓盤廣告，當時她覺得可以試試投資，更促成了她與丈夫的移民澳洲之路。

Winky說，隔岸買樓花看似很大風險，當時做盡研究，發展商及建築商是新加坡及澳洲大公司，區內亦有大型發展，覺得可靠。而且1房500呎單位，只需約50萬澳元（約275萬港元），地產稱有4厘回報，計算過認為值得，反正在香港也沒有能力置業，不如孤注一擲，先付上1成訂金及兩成首期。

即使不是澳洲永久居民，也可以在當地銀行借貸買樓，以香港收入去計算，同時亦要得到澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審批，條件是只能選擇一手新樓。

購買二手樓必須持有1年及以上澳洲臨時居住簽證，如學生簽證及工作簽證，只能自住不能放租。

▲ Winky與Benjamin移民墨爾本兩年，先落戶碼頭區，後來再搬到西區。（相片來源：受訪者提供）

投資變移民

購入樓宇時，Winky兩人也沒有想過移民，純粹是投資性質，打算買來放租。不過後來任職工程師的丈夫Benjamin，工作愈來愈繁重，經常加班，兩人希望得到工作生活平衡，於是開始思考移民的可能性。

Benjamin是澳洲公民，從小在悉尼生活，因此移民搵工不算大問題。他尋求仲介幫忙，大約1年後覓到理想工作，剛好樓盤也正式落成，可以收樓入住。

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搬往千呎排屋

二人於2018年移居墨爾本，居住了兩年多，生活尚算適應。不過疫情初時，丈夫很多時都要在家工作，開始覺得空間不夠用。兩人希望可以搬至更大地方，最好有花園可以種植及休憩，於是在大半年前決定搬屋，四出尋找合適居所。

最後他們決定搬往墨爾本西區的3房排屋（Townhouse），離市區較遠，大約20公里左右。沒有市區的便利，但空間大得多，而且環境清幽，5分鐘步程到火車站，乘火車到市中心約需1小時。附近亦有小型商場及超市，在財政預算以內，可以買到3,000呎兩層排屋連花園及車房，對兩人來說相當吸引。

放租搬遷親力親為

Winky將第一層樓放租出去，購買第二層樓時，要申請8成貸款，計算兩人的人工及首層樓的租金收入，才僅僅達標。現時開支比以前大，雖然不用交管理費，不過面積大、用電量較高，交通費也比以前貴。排屋已有15年樓齡，上手業主亦沒有大裝修，因此水喉漏水、冷氣維修都要靠自己一手一腳去做。

▲ Winky本身做建築繪圖，未搬家時自行畫圖設計。（相片來源：受訪者提供）

不介意由低做起

Winky在香港任職建築繪圖，在則樓工作6至7年，不過來到墨爾本後，因為她用的是伴侶簽證，沒有永久居留權，又缺乏本地工作經驗，連面試機會也沒有，所以只能做一些零售兼職工作。

搵工很困難，所以不要介意不能做老本行，先由其他行業着手儲經驗。因為這兒的最低工資算高，實際待遇其實未必很差。

她曾經在機場免稅店兼職，每周工作約20小時，時薪有27澳元（約149港元）。亦曾在餐廳或Cafe打工，不過工作較辛苦，人工也較低，每小時只有20澳元（約110港元）左右。可惜因為疫情關係，整個墨爾本封城，機場亦關閉了，現時Winky也在失業狀態，惟有留在家自學拍片剪片、製作皮革等，根據自己的興趣發展居家事業。

她建議香港人剛移居墨爾本時，先租住鄰近上班的地區，再考慮自己喜歡入住單位還是獨立屋，或者甚麼地區。城市中心雖然方便，但樓價理所當然會較貴。

東區比較多華人居住的地區，如Box Hill、Glen Waverley及Doncaster等郊區，獨立屋或排屋多數90萬澳元（約495萬港元）起；西區會較便宜，60多萬（約330萬港元）已有交易，但西區部分地區，罪案率會較高，可以先上網查查各區罪案率數字。

記者：張頌婷