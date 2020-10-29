機場禁令毋須登廣告　官頒令貼二維碼符合效益

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機管局去年8月因應於機場進行的反修例示威，成功申請禁制令，高等法院聆案官早前下令機管局需於報章刊登及在機場整個範圍張貼有關禁制令的申索陳述書等，機管局以不符合成本效益為由提出上訴，今（29日）被裁定上訴得直。法官認為機管局提出以QR code（二維碼）張貼有關文件屬合適做法。

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機管局早前向法庭建議，將有關禁制令的文件於機管局網頁展示，並於機場1號客運大樓的入口和當眼處張貼，以及在機場當眼處張貼QR code（二維碼），連結至機管局網頁的相關頁面。惟聆案官則認為應將有關文件刊登於中英文報章，並需於機場整個範圍張貼文件。

機管局其後提出上訴，認為聆案官的建議不符合成本效益。法官今頒下判詞指，根據機管局一方提交的誓章，在中英文報章上刊登連續3天廣告的價錢為220萬元，而1天的廣告費則為43萬元，機管局至今已花費逾260萬元在報章廣告之上。而機管局早前為將法庭禁制令張貼於整個機場範圍，已組成16人的小隊，耗費4天，每天12小時工作。而有關禁制令早前已獲得傳媒廣泛報導。

法官同意機管局一方的說法，認為聆案官的要求對於需時、人力和成本來說完全不合比例，機管局已將有關文件張貼於機場當眼處，此舉已足以讓公眾知悉有關禁制令內容及違反禁制令的後果。而使用QR code將使用者連結至機管局網頁以瀏覽相關文件，亦屬合適做法，因為過程簡單而且經濟。

法官因此裁定機管局上訴得直，並下令機管局需於其網頁、機場當眼處張貼有關文件，並需於機場當眼處張貼相關QR code（二維碼）。

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記者：楊詠渝