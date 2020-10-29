【創業過江龍】獅城金融人來港創業攻名牌手袋租賃　LV、CHANEL、Dior手袋一律月租$899【內附連結】

▲ Style Theory以會員制與及相宜價格租借、購買及轉售平台上逾2,000個名牌手袋和服裝。

愛美是人類的天性，對女士來說，手袋是她們的命根兒，但市面上選擇眾多，加上售價昂貴，不是每人可以負擔得來，有見及此，來自新加坡的過江龍Style Theory早前來港建立網上租借手袋平台，月租$899可以盡用最時尚的手袋，從此天天新款不再是天方夜譚的事情。

談及月租手袋這方面，新加坡比香港快人一步，早在2016年，Raena Lim和Chris Halim於新加坡成立Style Theory，以會員制與及相宜價格租借、購買及轉售平台上逾2,000個名牌手袋和服裝，到了2019年在當地開設實體店，今天來到香港選擇以線上形式登陸，絕對並不意外，畢竟本地愛美的女士多得很。

本身從事金融行業的Raena說：

我們最初以會員制租借服裝開始，希望為女士們設立一個如『雲端』（Cloud）般的衣櫃。

▲ Louis Vuitton是網站內熱門租借的手袋品牌。（圖片由受訪者提供）

她指出，有這個創業念頭，還不是因為自小家中有一些代代相傳留下來的東西，她覺得這是非常可持續、經濟和環保的做法，而現今社會問題的癥結，是都市人太過容易丟掉全新或近乎新淨的物品。早前，就有報道指出，大部分的消費者對時裝只穿7至10次就會丟掉。

「Style Theory的出現就是希望大家關注可持續發展之餘，女士們一樣可以享受到時尚產物，同時建立更環保的時尚消費模式。」Raena說道。

那麼，公司裏超過2,000多個可租借的手袋，又是從何而來？

我們有自家採購團隊，透過轉租計劃向會員採購手袋，假如會員不常使用她們的手袋，又想為衣櫃騰出空間，她們就可以參加這個計劃。與傳統寄賣的模式不同的是，我們並非和會員攤分收入，每次當有人租用你的手袋時，你就會在租用期間收到租出的金額。

Style Theory所提出的模式的確很嶄新，是一種共享利潤的新概念，不過，以上所談及的轉租計劃暫時只適用於新加坡，該公司表示，期待不久的將來能夠將此模式引入香港。

嚴格檢查手袋真偽

一涉及手袋的租借和轉售服務，貨品真偽成了很重要的問題，還記得CHANEL就曾經控告網站The RealReal發售二手假貨。而另一個專營售過季時裝的Vestiaire Collective網站，則有專人審查貨品的真偽，Style Theory的做法又如何？

同樣曾從事金融業的Chris說：

我們很明白鑑定名牌手袋真偽很重要，所以我們採用了LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE（LVMH）選用的Entrupy AI技術，以行內最高標準進行鑑定，該技術是運用人工智能機器學習演算去識別假冒的產品，準確度達99.1%，再加上經驗豐富的自家團隊所認證，確保每個手袋都是真品。

「另一方面，所有出租的手袋庫存都是來自會員（委託人），我們會向會員索取原裝單據和配件才會上架，上架前我們亦會將手袋清潔和修復才會租出。」Chris說道。

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不過，俗語有話，「道高一尺、魔高一丈」，有沒有想過租用完手袋的顧客會將一個仿製品交還？

正因為每天都有海量的手袋進出倉庫，對這些手袋我們會進行嚴謹的追蹤工作。每當接收一個手袋上架時，我們都會在手袋內部接縫處貼上RFID標籤，讓倉庫的同事每次在租賃後回收手袋時，都可以進行驗證。這個做法可以確保會員在轉租期完結後，最後能取回屬於自己的正版手袋。

疫情下的租售

而隨著新冠疫情在全球肆虐，不少行業有所影響，Style Theory也不例外。Raena補充：

新冠疫情影響不少公司改變員工的上班模式，當新加坡實行全國性的封關後，我們的確看見租用服務數字有所影響，但隨著新加坡的封閉政策逐步放寬，香港平台亦在社會逐步解除社交和家居工作措施後正式登陸，今天租用手袋的數字已經回升。

而在疫情期間，Style Theory在當地更推出皮革產品轉售和修復服務，藉此吸引更多的消費者投入循環時尚，由此可見，發展多元化的服務才是當今時尚產業的生存之道。

記者：何偉雄