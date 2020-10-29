【恐怖意外】女童誤吞鈕扣電池燒穿食道亡　實驗揭電池腐蝕全過程

▲ 實驗直擊電池腐蝕全過程。

澳洲一名3歲女童7月時因誤食鈕扣電池後嘔吐、流鼻血及頻叫喉嚨痛，醫生檢查後發現電池燒穿食道落入心臟，最後在誤吞電池3周後不幸離世。英國大奧蒙德街兒童醫院就發佈了一條實驗影片，展示電池腐蝕的全過程。

影片中，工作人員先準備4片肉，並放了2粒鈕扣電池在肉片中間。結果放置1小時後，電池已腐蝕肉片，出現一圈黑色。2小時後變黑情況更嚴重，不用掀開肉片已可見到肉片表面發黑。24小時後，肉片不但發黑，亦看似腐爛。

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其實電池一旦與潮濕的表面接觸，就會開始釋放電流，引起化學化應，並在數小時內發生嚴重灼傷。

台灣兒科醫生吳昌騰早前於個人社交媒體分享，指幼兒探索外界的方法是由舔舐開始，他們咽部發育不成熟關係，容易將含在口中的異物吞嚥進去，造成傷害。而鈕扣電池內含重金屬、具有強腐蝕性、強鹼性及帶電等，若小朋友誤食紐扣電池，嚴重可引致死亡。

他列出5點，指出鈕扣電池進入人體後的嚴重影響。

1、鈕扣電池容易在潮濕環境內短路，放電產熱，使黏膜、軟骨嚴重燙傷。

2、電池表面的化學物質氧化鋅和銀能與食道黏膜的蛋白質發生化學反應。

3、電池液可以嚴重腐蝕食道黏膜，使黏膜逐漸液化壞死。

4、異物對黏膜局部機械性壓迫造成粘膜壞死。

5、誤吞鈕扣電池引起的併發症以食道狹窄、穿孔、食管氣管瘻管、雙側聲帶麻痺等為主。

萬一懷疑小朋友誤吞電池，請直接送往急症室，不要讓小朋友吃東西或喝東西，因為有機會產生更嚴重的化學反應。

3歲女童誤食鈕扣電池離世

據外媒報道，3歲女童Brittney Conway在7月初因誤食鈕扣電池離世，其媽媽Lorraine回想起事發當日，她給女兒一枝棒棒糖，及後女兒大叫喉嚨痛，媽媽則以為是吞下大粒糖果所致，不以為然。直到女兒開始嘔吐、流鼻血及胸口疼痛，她才意識到事件的嚴重性。媽媽聽見Brittney咳嗽便到房間查看，沒想到她已睡在一大灘血液上，將女兒緊急送院。最後，Brittney接受X光檢查，醫生才發現她誤吞一粒鈕扣電池，電池已燒穿食道並落入心臟。在手術經過9個小時後，終將胸口中的鈕扣電池拿出。然而，一切已為時已晚，Brittney終在7月28日離世。相關報道即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣