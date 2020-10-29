涉分裂國家及發布煽動刊物共4罪　鍾翰林被拒保釋還押至明年初再訊

▲ 前「學生動源」召集人鍾翰林。（鍾翰林Fb圖片）

前「學生動源」召集人鍾翰林涉在社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，涉違反港區國安法，被控分裂國家罪及串謀發布煽動性刊物等4項控罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院提堂，鍾申請保釋被拒，還押至2021年1月7日，待警方作進一步調查。

被告鍾翰林 （19歲；報稱無業），被控一項分裂國家罪、2項洗黑錢及1項串謀發布煽動性刊物罪。

案件今提堂，控方申請押後案件待警方作進一步調查，包括檢驗被告手機、電腦、銀行月結單，以及查看其網上平台發放的訊息，以調查同案其餘3至4名疑犯。辯方有保釋申請，控方反對。

總裁判官蘇惠德應控方要求，將案件押後至下年1月7日，並拒絕被告保釋申請，被告還押候訊。

▲ 早前被捕何忻諾今到到法院旁聽。（林欣樂攝）

分裂國家罪指鍾翰林違反港區國安法第20條，即於2020年7月1日至10月27日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家，破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

串謀發佈煽動性刊物控罪則指，鍾於2018年11月30日至2020年6月9日期間在香港，與其他人串謀發佈煽動性刊物，即激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項。

至於兩項俗稱洗黑錢罪則指，鍾於2018年1月19日至2020年7月29日期間在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即以鍾翰林的名義在Paypal Hong Kong Limited持有的帳戶內總值$133,417.69元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理有關財產；另於2019年8月27日至2020年7月29日期間在香港，以相同形式處理以鍾翰林名義在香港上海滙豐銀行有限公司持有的帳戶內總值$564,318.19元的款項。

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記者：林欣樂