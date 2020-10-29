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【回收有獎】智能回收車巡迴落區　黃錦星：紙罐膠可換禮品【附日程表】

社會 13:40 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

黃錦星（左一）稱，社區智能回收車已經投入運作。（黃錦星網誌）

環保署正逐步拓展社區回收網絡，支持市民乾淨回收「點止3色咁簡單」，包括試行智能回收系統先導計劃。首階段「Smart社區智能回收車」正游走各區，試驗回收最常見的4種回收物，包括廢紙、塑膠、金屬及玻璃。

環境局局長黃錦星今（29日）發表網誌，指相對於傳統回收箱，智能回收車的回收系統，可自動量度及記錄回收物重量，並有滿溢提示，提升回收箱的使用及管理效率。系統箱門的開關以電動操作，並可靈活組合回收箱數目和回收物類別。

黃錦星稱，除了智能回收車，智能回收系統也加裝於「綠在東區」、「綠在屯門」及兩處「回收便利點」。街坊回收時可透過Smart Card系統，智能儲積分，減廢回收可享有「綠綠賞」，兌換禮品。

即睇智能回收車換禮物流程

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黃錦星又稱，政府正投放資源，加強減廢宣傳教育及社區支援，當中新成立「綠展隊」，人員值勤時會穿上「Sharp醒」綠色外展工作衣，已開展先導服務，覆蓋東區、觀塘及沙田三區。

「綠展隊」工作主要是對外接觸，如物業管理公司、居民團體、地區組織及前線清潔員工等人，推展並維持直接有效的綠色減廢聯繫網絡，支援社區有需要幫助的群組，同行加強源頭減廢及乾淨分類回收，強調在地及實用的建議和協作，幫助社區在未來更順暢地迎接「廢物收費」的綠色生活。

智能回收車未來數天行蹤。

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責任編輯：吳卓峰

 

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