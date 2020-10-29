【一秒拳王】周國賢首次挑戰演拳擊手　受傷堅持忍痛拍攝：每次都全力以赴

▲ 周國賢在《一秒拳王》挑戰演拳擊手。

由《救殭清道夫》班底製作、趙善恆（ToNick主音恆仔）執導的《一秒拳王》內，男主角周國賢首次挑戰演拳手角色，更因此負傷。

周國賢在《一秒拳王》演能預見後一秒發生的事，卻常覺得一秒沒甚麼意思。可是前妻離去，遺下可愛的仔仔相依為命，卻選擇放棄人生做個頹廢中年，直到遇上恆仔飾演的拳館二代，透過拳擊重燃人生鬥志。

▲ 周國賢在《一秒拳王》有感人父子戲。

周國賢謂：「由我出道以來都給人感覺像一位書生，但因為參與這套戲又好像讓我尋回一種男子氣概，與每一個人在這套戲的合作又令我想起小時候的熱血基因。」

雖然是以歌手出道至今，但其實周國賢也曾參與過不少幕前演出，但拍《一秒拳王》才讓他知道真的會拍戲拍到有工傷：「其實我沒有想太多，可能拍攝前我又沒有太錫身，訓練時已有點亂來，也沒有好好保護自己，弄得開鏡前已傷到髖關節(hip joint)位，所以我是負傷拍整套電影。」

▲ 周國賢為《一秒拳王》操肌演出。

他表示幸好獲得大家的體諒：「可能有些動作場面看似未能夠揮灑自如，因為每個鏡頭我都是帶著痛楚負傷拍攝，但我每一次都堅持全力以赴，因為不是這樣做的話就很對不起所有台前幕後。」



周國賢笑著表示如果能夠有更多時間，可以在體能和拳擊技術上有更多練習就更好，並表示非常期待有《一秒拳王》續集。