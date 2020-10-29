【第二號癌症殺手】30歲男愛吃燒烤及煎炸物　便秘求醫確診患大腸癌【附五大風險食物】

▲ 30歲男愛吃燒烤及煎炸物，便秘求醫確診患大腸癌。

都市人飲食不定時、多肉少菜不良飲食習慣要小心！台灣一名急症科醫生在節目中分享案例，一名30歲男子平時易便秘，某日半夜到急症求醫時，確診患大腸癌。經詢問，該名男子有不良飲食習慣，從小愛吃燒烤，高油脂的炸物。

綜合台媒報道，台灣急診科醫生柯世祐在《醫師好辣》節目中分享案例，指一名30歲男子平時易便秘，某天半夜到急診求醫，「一直覺得肛門口有東西」，病歷一查，發現他前一晚也因同樣問題求診，醫生開藥給他，惟仍未能排出。

醫生之後照X光檢查，發現小腸明顯阻塞，有「氣液象限」有如水管般一排一排，由於大多的腸阻塞為過去有膽囊、盲腸開刀史所致，但他矢口否認；再安排電腦斷層一看，大腸的確有地方塞住，「看起來怪怪的，不知道什麼東西卡在那裡」，會診大腸直腸科醫師手術，結果驚見「是一顆完整的香菇」。

經過切片化驗，因已吃進肌肉層，確診為大腸癌第二期。他坦言，才30歲就罹患大腸癌其實蠻少見，一問男子的生活習慣，才發現從小很愛吃燒烤，高油脂的炸物都不放過。

據醫管局最新資料顯示，大腸癌是全港癌症的第2號殺手，2017年共有2138人死於大腸癌，佔整體死亡數目的14.9%。

據衞生署資料指，以下一些不良的生活習慣是患上大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

五類食物要少食

當中在飲食習慣方面，註冊營養師楊盈希Hayley（Nutri Life 營養顧問中心）受訪時亦指出以下食物具有增加患上大腸癌的風險。

1. 臘腸

臘腸屬於加工醃製肉類，醃製過程中加入的硝酸鹽和亞硝酸鹽有機會在腸道轉化為亞硝基化合物，有機會致癌。每日每多吃50克加工肉類（如2至3片火腿或3條香腸或1片厚午餐肉），增加18%患大腸癌的風險。

此外，一條臘腸含4茶匙油，屬高脂肪食物，過量進食會導致肥胖，增加患上大腸癌的風險。

2. 午餐肉

午餐肉同樣屬加工醃製肉類，有機會在體內產生致癌物質，1片約有3至4茶匙油，已達一日成人攝取上限的3分之1。

由於午餐肉較常在香港人的飲食中出現，Hayley建議大家不妨在快餐店或茶餐廳改叫煎蛋或肉絲雞絲等較低致癌風險食材。

3. 紅肉（包括：牛肉/豬肉/羊肉）

Hayley指有研究發現吃紅肉多的人，明顯患大腸癌風險增加。

因此，目前研究方向推論高溫烹調（例如燒烤）紅肉所產生的致癌物質多環胺類和天然存在紅肉的物質例如其中的血紅素、亞硝基化合物，會在消化過程轉化為會損害腸壁細胞的物質，或會增加癌症出現機會。

適量的紅肉（瘦肉部位）可為身體提供鐵質、鋅質和維他命B12，有助提升免疫力和保持神經系統健康，因此不用完全避免進食紅肉，建議一星期建議不多於500克。此外，可用其他蛋白質來源化替紅肉，例如魚類、家禽、蛋 、海鮮及豆腐。

4. 酒精

部分酒精飲品含有少量致癌物質－－乙醛，酒進入身體後會製造更多乙醛。為減低酒精對健康造成嘅風險，建議女士每日飲用不多於1份酒精；男士每日不多於2份酒精。

1份酒含14克酒精，即約一杯125毫升的小杯紅或白酒和1小罐300毫升啤酒，一星期至少有兩天不攝取酒精。

5. 含糖飲料

高糖高能量，長期飲用有機會引致過胖或肥胖。而肥胖會增加患上大腸癌的風險。

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責任編輯:羅嘉欣