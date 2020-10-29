  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂園餐飲】香港迪士尼樂園「晒冷」15周年美食　城堡公主甜品最吸晴

社會 14:37 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港迪士尼樂園踏入15周年，將推出多款以周年紀念及新城堡為主題的餐飲菜單與活動。（陳國峰攝）

香港迪士尼樂園踏入15周年，將推出多款以周年紀念及新城堡為主題的餐飲菜單與活動，包括中西式得獎菜式、甜品及下午茶，滿足港人享受「Staycation」及「打卡」熱潮。

即睇部分焦點設計菜式：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

香港迪士尼樂園度假區15周年美食巡禮菜單 - 得獎中式前菜：

。如魚得水
。雙龍吐珠（乾燒龍蝦球拼芒果龍蝦酥）
。荷塘珍菌拼翠環豆腐

香港迪士尼樂園度假區15周年美食巡禮 - 部分酒店及園區餐飲：

。香港迪士尼樂園度假區15周年晚餐（$1,500/2位）
。香港迪士尼樂園15周年下午茶敘（$438/2位）
。脆脆朱古力柑橘慕絲蛋糕（$148）
。大街15周年下午茶（$318）
。15周年得獎菜式套餐，涵蓋華特沙律、法式龍蝦湯、主菜、特飲（$488）
。15周年得獎菜式晚餐（米奇蟹肉薑味忌廉薄切蝦片、朱古力脆脆無花果蛋糕；$388 + 10%）
。15周年牛奶及黑朱古力（$180/盒）
。15周年慶典米奇朱古力（$80/個）
。15th時空漢堡套餐（$159/份）
。米奇或唐老鴨窩夫餅（$60/件）
。米奇朱古力或米妮士多啤梨蛋糕卷（$38/件）
。白雪、茉莉、睡公主、愛莎公主色系甜點（$45/件）

香港迪士尼樂園今月開始亦會推出「反斗奇兵25周年與三眼仔Alien Remix」甜品系列，11月園區「冒險世界」逢周末推出全新「魔海奇緣凱旋慶典燒烤」；樂園酒店昌荷軒會提供「迪士尼朋友星級點心班連午餐」。

樂園近日推出「迪士尼酒店餐飲購物禮券」，顧客可經官網以1,000元購買總值1,200元的禮劵，於9月28日至明年3月31日期間，在園區酒店多間餐廳及商店使用；樂園酒店海風吧每逢周六日及公眾假期，推出「海風燒烤自助餐」，年票會員可享9折。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【迪士尼優惠】香港迪士尼推餐飲購物禮券　酒店餐廳商店適用【附連結及詳情】
15:47 2020/10/14
【迪士尼優惠】香港迪士尼推餐飲購物禮券　酒店餐廳商店適用【附連結及詳情】
【著數優惠】迪士尼樂園推3人遊奇妙優惠　1大2小同遊最平每位372港元【內附訂購連結】
11:23 2020/10/21
【著數優惠】迪士尼樂園推3人遊奇妙優惠　1大2小同遊最平每位372港元【內附訂購連結】
【日本新事】東京迪士尼再與蜷川實花合作　2021年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身
11:35 2020/10/27
【日本新事】東京迪士尼再與蜷川實花合作　2021年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身
迪士尼樂園 Disney

最高瀏覽

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了
13:12 2020/10/28
【私樓轉名】人妻結婚獲父母送樓做嫁妝　夫家謀財要求樓轉老公名下︰都嫁進我們家了