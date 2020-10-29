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【樂園餐飲】香港迪士尼樂園「晒冷」15周年美食　城堡公主甜品最吸晴【多圖】

社會 14:37 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

以迪士尼城堡作設計的甜品。（陳國峰攝）

香港迪士尼樂園踏入15周年，將推出多款以周年紀念及新城堡為主題的餐飲菜單與活動，包括中西式得獎菜式、甜品及下午茶，滿足港人享受「Staycation」及「打卡」熱潮。

點撃圖片即睇部分焦點設計菜式：

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香港迪士尼樂園度假區15周年美食巡禮菜單 - 得獎中式前菜：

  • 如魚得水
  • 雙龍吐珠（乾燒龍蝦球拼芒果龍蝦酥）
  • 荷塘珍菌拼翠環豆腐

港府明日（30日）起逐一步放寬防疫措施，樂園指，會因應最新規例作出適當調整，並將公布新城堡落成詳情，即看：【下一頁】

香港迪士尼樂園度假區15周年美食巡禮 - 部分酒店及園區餐飲：

  • 香港迪士尼樂園度假區15周年晚餐（$1,500/2位）
  • 香港迪士尼樂園15周年下午茶敘（$438/2位）
  • 脆脆朱古力柑橘慕絲蛋糕（$148）
  • 大街15周年下午茶（$318）
  • 15周年得獎菜式套餐，涵蓋華特沙律、法式龍蝦湯、主菜、特飲（$488）
  • 15周年得獎菜式晚餐（米奇蟹肉薑味忌廉薄切蝦片、朱古力脆脆無花果蛋糕；$388 + 10%）
  • 15周年牛奶及黑朱古力（$180/盒）
  • 15周年慶典米奇朱古力（$80/個）
  • 15th時空漢堡套餐（$159/份）
  • 米奇或唐老鴨窩夫餅（$60/件）
  • 米奇朱古力或米妮士多啤梨蛋糕卷（$38/件）
  • 白雪、茉莉、睡公主、愛莎公主色系甜點（$45/件）

香港迪士尼樂園今月開始亦會推出「反斗奇兵25周年與三眼仔Alien Remix」甜品系列，11月園區「冒險世界」逢周末推出全新「魔海奇緣凱旋慶典燒烤」；樂園酒店昌荷軒會提供「迪士尼朋友星級點心班連午餐」。

樂園近日推出「迪士尼酒店餐飲購物禮券」，顧客可經官網以1,000元購買總值1,200元的禮劵，於9月28日至明年3月31日期間，在園區酒店多間餐廳及商店使用；樂園酒店海風吧每逢周六日及公眾假期，推出「海風燒烤自助餐」，年票會員可享9折。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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