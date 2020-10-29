【新冠肺炎】今日新增3宗個案1本地個案居土瓜灣樂民新村　2宗輸入個案由德國美國抵港

▲ 樂民新村出現本地感染個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（29日）公布，截至今日午夜，正調查3宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計5,314宗。當中兩宗屬輸入個案，土瓜灣樂民新村個案列本地個案，意味連續三天「本地零確診」斷纜。

衞生防護中心公布今日新增3宗確診個案，本地個案涉及一名50歲女子，居於土瓜灣樂民新村樂智樓，10月22日發病，有病徵，與本地個案有流行病學關連。

至於兩宗輸入個案，33歲女子10月23日發病，早前由德國抵港，居於赤柱大街120號；另外52歲女子10月27日發病，由美國抵港，入住上環華美達海景酒店。

本港周五(30日)起放寬部分社交距離措施，食肆每枱人數上限放寬至6人一枱，惟公眾場所則維持4人限聚令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為食肆每枱人數上限與限聚令人數不平衡，兩者應一致，避免市民感到混亂。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰



