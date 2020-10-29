前股東鄭鴻杰另起爐灶　遭恒香老餅家入稟指涉侵權

▲ 恒香老餅家日前再入稟高院向鄭興訟，指鄭侵犯其商標版權，要求法庭頒令禁止有關侵權行為。（資料圖片）

恒香老餅家前董事兼股東鄭鴻杰早前另起爐灶，成立「恒香餅家」，卻於9月中推銷月餅時，遭海關以出售懷疑偽冒月餅而拘捕。恒香老餅家日前再入稟高院向鄭興訟，指鄭侵犯其商標版權，要求法庭頒令禁止有關侵權行為。

原告恒香老餅家有限公司；答辯人鄭鴻杰。原告於入稟狀中指，原告自1920年代起，先後以恒香棧及恒香酒家等名義經營餐廳，及後發展至經營中式餅店恒香老餅家，並以老婆餅、月餅及蛋卷聞名，原告自1991年起，又將多個恒香商標註冊。

原告指答辯人於2010年4月之前，是原告的董事，亦於2009年12月之前持有原告的股份。惟答辯人於2020年7月1日起，在元朗開設「恒香餅家」，而「恒香餅家」的註冊地址，正是原告於2019年12月之前租用作製作蓮蓉之用的工房。

原告指答辯人以「恒香餅家」名義經營的業務會使消費者混淆，而答辯人出售的月餅上印有「恒香」商標，更屬侵權行為。海關早前於出售「恒香餅家」月餅的餐廳進行執法行動，並檢獲170盒懷疑偽冒月餅及200張懷疑載有失實說明的月餅券，海關於同日再在答辯人的工房中搜出170盒懷疑偽冒月餅。

原告指答辯人上述行為構成侵權，因此入稟要求法庭頒令，禁制答辯人繼續侵權行為，並強制答辯人交出侵權產品及作出賠償等。

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記者：楊詠渝