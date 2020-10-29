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【防疫措施】香港迪士尼指會配合港府最新規例作調整　將公布新城堡落成詳情

社會 14:46 2020/10/29

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迪士尼樂園表示，樂園營運會配合政府的防疫措施作出適當的調整。（資料圖片）

港府明日（30日）起逐一步放寬防疫措施，包括容許食肆最多6人一枱、主題樂園可容納人數調高至上限的75%等。樂園指，會因應規例作出適當調整，但營運時間維持不變；又會視乎市場調整宣傳策略，以及將公布新城堡落成詳情。

香港迪士尼樂園表示，樂園營運會配合政府的防疫措施作出適當的調整，包括人數及餐飲安排，並確保社交距離措施足夠，樂園會在防疫措施放寬後，相信有能力接待更多遊客。園方指，樂園營運時間維持不變，包括逢周二、四休園，遊客要預約入場等。

疫情下港人愛到酒店「Staycation（宅度假）」，香港迪士尼指，留意到入住客人對酒店防疫安排態度友善，園方會視乎市場需求，繼續推出新產品及優惠。

香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」將於今年底前正式開幕，園方稱稍後會公布更多詳情，暫時要「賣一下關子」。

對於港府將與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，樂園說，會視乎市場調整宣傳策略，目標將園區15周年體驗向外推廣。

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記者：陳曉瑩

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