【音樂說】方皓玟寫歌感激母親陪伴　小明每天帶囝囝放電：對孩子最好的愛【有片】

▲ 鮮有公開提及家庭生活的方皓玟（Charmaine）最近接受香港電台第二台節目《音樂說》主持王耀祖訪問。

鮮有公開提及家庭生活的方皓玟（Charmaine）最近接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問時，方皓玟細訴母親對其影響。

方皓玟獨立自主的性格自小可見，中學時期便主動提出轉校4次，她在節目中感謝母親願意相信自己的決定，伴她走過人生中每一段路。此外，方皓玟更透露自己如何與兒子相處。

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▲ 方皓玟（Charmaine）最近接受港台節目《音樂說》主持王耀祖訪問。

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方皓玟與母親如朋友

Charmaine笑指母親是其人生的反面教材︰「對她又愛又恨，愛她隨意自我的性格，又會恨佢太貪玩，試過在我十多歲的時候，她去旅行『唔出聲』，整個月沒有回家。」

方皓玟認為母女二人的關係更像朋友，無所不談，對於工作上的轉變，母親都不會給予意見，只會默默地在身邊給予支持。她又透露因為母親「投訴」自己沒有為其創作，驅使她寫出歌曲《無人像你》， 感激母親的陪伴。



現為人母的Charmaine坦言，對母親有截然不同的看法︰「以往覺得媽媽貪玩，現在理解她的努力，一個working mum（在職媽媽）仍肯抽時間陪你去癲，我小時候有很多（興趣班）想學，她都會陪我去。原來對孩子最好的愛就是陪伴。」

▲ 方皓玟與2歲兒子LuLu合照。（方皓玟IG圖片）

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方皓玟每天陪兒子放電

Charmaine兩歲的兒子LuLu，活力充沛，她指這兩年是人生最大的挑戰，每天要陪兒子放電，近期更憂心於為兒子尋找合適的幼稚園。



2017 年，Charmaine 突然宣告結婚，她重提此事感覺猶如「撞邪」︰「（當時）突然就有種想要結婚的感覺，都不知為何，但其實很自然會發生，好像撞邪般。很多生活習慣、文化價值觀要互相適應。」

她有感婚後令自己極速地成長，學懂從家庭角度考量，她以歌曲《愛很簡單》概括感情生活， 認為愛本應如此簡單。



方皓玟的歌勉勵樂迷「你是你本身的傳奇」，但她坦言近年創作新歌愈來愈難，因為社會氣氛不快樂，香港人心情都很複雜︰「我們住在同一城市，同步呼吸，我亦需要先自我治癒，花時間沉澱出最真實的感覺，將來自新聞、社會氛圍的元素放於一起，才可以令大家有同感。」

她時刻提醒自己不忘創作的初心及使命感，保持坦率的心靠近社會，並藉新歌《All We Have Is Now》鼓勵香港人活在 當下完善自我，發光發亮。



原定今年舉辦的首個個人紅館演唱會受疫情影響而延期至明年 8 月，Charmaine淡然回應︰「唯有邊走邊看。其實已經很幸運，到了明年可能更好，個天給予更多時間我準備，都不急。」