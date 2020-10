【音樂說】方皓玟寫歌感激母親陪伴　小明每天帶囝囝放電：對孩子最好的愛【有片】

▲ 鮮有公開提及家庭生活的方皓玟(Charmaine)最近接受香港電台第二台節目《音樂說》主持王耀祖訪問。

鮮有公開提及家庭生活的方皓玟(Charmaine)最近接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問時,方皓玟細訴母親對其影響。

方皓玟獨立自主的性格自小可見,中學時期便主動提出轉校4次,她在節目中感謝母親願意相信自己的決定,伴她走過人生中每一段路。此外,方皓玟更透露自己如何與兒子相處。

▲ 方皓玟(Charmaine)最近接受港台節目《音樂說》主持王耀祖訪問。

方皓玟與母親如朋友

Charmaine笑指母親是其人生的反面教材︰「對她又愛又恨,愛她隨意自我的性格,又會恨佢太貪玩,試過在我十多歲的時候,她去旅行『唔出聲』,整個月沒有回家。」

方皓玟認為母女二人的關係更像朋友,無所不談,對於工作上的轉變,母親都不會給予意見,只會默默地在身邊給予支持。她又透露因為母親「投訴」自己沒有為其創作,驅使她寫出歌曲《無人像你》, 感激母親的陪伴。



現為人母的Charmaine坦言,對母親有截然不同的看法︰「以往覺得媽媽貪玩,現在理解她的努力,一個working mum(在職媽媽)仍肯抽時間陪你去癲,我小時候有很多(興趣班)想學,她都會陪我去。原來對孩子最好的愛就是陪伴。」

▲ 方皓玟與2歲兒子LuLu合照。(方皓玟IG圖片)

方皓玟每天陪兒子放電

Charmaine兩歲的兒子LuLu,活力充沛,她指這兩年是人生最大的挑戰,每天要陪兒子放電,近期更憂心於為兒子尋找合適的幼稚園。



2017 年,Charmaine 突然宣告結婚,她重提此事感覺猶如「撞邪」︰「(當時)突然就有種想要結婚的感覺,都不知為何,但其實很自然會發生,好像撞邪般。很多生活習慣、文化價值觀要互相適應。」

她有感婚後令自己極速地成長,學懂從家庭角度考量,她以歌曲《愛很簡單》概括感情生活, 認為愛本應如此簡單。



方皓玟的歌勉勵樂迷「你是你本身的傳奇」,但她坦言近年創作新歌愈來愈難,因為社會氣氛不快樂,香港人心情都很複雜︰「我們住在同一城市,同步呼吸,我亦需要先自我治癒,花時間沉澱出最真實的感覺,將來自新聞、社會氛圍的元素放於一起,才可以令大家有同感。」

她時刻提醒自己不忘創作的初心及使命感,保持坦率的心靠近社會,並藉新歌《All We Have Is Now》鼓勵香港人活在 當下完善自我,發光發亮。



原定今年舉辦的首個個人紅館演唱會受疫情影響而延期至明年 8 月,Charmaine淡然回應︰「唯有邊走邊看。其實已經很幸運,到了明年可能更好,個天給予更多時間我準備,都不急。」