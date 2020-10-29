【冷血男友】與女友吵架怒火中燒虐狗洩憤　男子持刀怒斬女友愛犬4刀

▲ 四川廣安市一名男子因與女友吵架後怒火中燒，竟以水果刀斬傷女方的愛犬發洩。

狗狗並非發洩的工具，四川廣安市一名男子因與女友吵架後怒火中燒，竟以水果刀斬傷女方的愛犬發洩，事後更把虐狗片段在網上一個狗狗群組發布炫耀，行為令人髮指。

地板上滿布血跡

綜合內地傳媒報道，下手的男子今年28歲，本周二（27日）凌晨與女友吵架後，因不滿自己被女友封鎖所有聯繫方式，遂向女方的愛犬下手發洩。

報道指，遇襲的狗狗本身已被女方飼養了4年，但她今年因為工作繁忙，所以把愛犬寄養在男友家中，沒想到卻因此令愛犬遇襲。

從事發片段可見，遇襲後的狗狗塞縮在廚房一角，身體極之虛弱，廚房地板上更滿布血跡，場面觸目驚心。男子事後更把片段發布在當地網上一個遛狗群組，引起大批網民憤怒。

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下手前曾飲酒

狗狗後來被送院搶救，據寵物醫院醫生指，狗狗身上有4處刀傷，其中2處致命刀傷更位於頸動脈，幸狗狗目前已成功脫離危險期。

男子事後表示，自己當時因曾經喝酒，在與女友起爭執後才誤對狗狗下手。他又指自己在動手後已經後悔，在朋友的幫助下把狗狗送院，並指：

我現在已經深刻的認識到自己的錯誤了，只想對我的女朋友還有狗狗，以及對這個事情關注的人說，我不求你們原諒我，只求盡到自己的責任，先把狗狗養好。

不少網民留言怒斥男子喪心病狂，「真的不是人！一個大老男人，對狗撒什麼氣」、「欺負弱小的動物能算是人嗎」、「什麼都不想說了，只希望傷害狗狗的這個人能被重判」。

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責任編輯︰陳珈希