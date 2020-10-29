「陪我講Shall We Talk」下月播映 邀你正視精神健康

過去一年，香港經歷了嚴峻的局面。衝突、堵路、驅散；確診、死亡、隔離；搶口罩、搶米、搶廁紙；停學、停工、停飛……等等。近期香港的新冠肺炎疫情更是反復，再加上政治環境複雜多變，如今社會仍動蕩不已；而港人的生活繁忙，加上過去一年精神上承受沉重壓力，從而影響精神健康，長期處於一個緊張狀態。



世衞組織總幹事譚德塞在8月27日的記者會上說，新冠疫情影響全球數百萬人精神健康。全球範圍內，精神健康已經是一個被忽視的健康問題。全球有近10億人受到不同程度的精神健康問題影響，有害使用酒精導致每年有300萬人死亡，平均每40秒就有1人死於自殺，但是只有少數人能接受適當的諮詢和治療。在中低收入國家，患有精神疾病、神經和藥物濫用問題嚴重，有75%以上的人不能享受任何治療。因此，世衞組織呼籲大規模增加對精神衞生的投入。

分題：親身接觸患者 了解其困難之處

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指出，精神健康問題影響深遠。每個人都曾經歷過情緒低落的時候，但如果長期揮之不去，而且愈行愈低，不能集中精神、失眠、沒有動力做任何事，又或者一些雞毛蒜皮的事，都能夠令你產生完全不對稱的反應，如果未能及早處理，將慢慢演變成焦慮症、抑鬱症、強逼症，甚至產生自殺傾向，後果是不堪設想。

▲ 黃仁龍指，如果未能及早處理長期的低落情緒，恐將慢慢演變成焦慮症、抑鬱症、強逼症，甚至產生自殺傾向，後果是不堪設想。

因此，香港電台與精神健康諮詢委員會聯合製作新一輯電視節目《陪我講Shall We Talk》（下稱節目）。4位來自不同界別的嘉賓主持，包括陳奕迅、黃仁龍、江旻憓及彭秀慧，將會親身接觸與精神健康有關的朋友，透過聆聽、溝通及分享，讓觀眾了解精神健康的重要。節目旨在鼓勵社會大眾正視精神健康，除了認識精神健康的重要以外，更要讓市民明白精神病患者及其家人所面對的種種困難。

▲ 黃仁龍和鄭仲仁做了「一日的朋友」，一起耐心聆聽復元人士的心聲。

節目其中一集的參與者社工鄭仲仁是一位復元人士，多年來一直關注民間自助精神康復服務，與政府的服務互補。從制度到民間自助，黃仁龍和鄭仲仁做了「一日的朋友」，一起耐心聆聽曾受精神問題困擾的患者心聲。

親歷經驗者分享療癒旅程

在這期節目中，還邀請到一位曾患解離症繪畫導師Ruby參與，她因為過去的創傷而解離出不同的人格。後來透過藝術來療癒自己的傷痛，表達自己的心聲，也讓不同的人格呈現自己、表達自己。另外，Ruby的男朋友浩天亦曾經歷過情緒病的困擾，他也靠看畫和繪畫來探究心靈保健，從抑鬱情緒中走出來。

節目中，黃仁龍、鄭仲仁、Ruby和浩天一起以「人生低谷」為題作畫。在繪畫的過程中，可以由親歷經驗者的角度帶出心靈健康的重要性。黃仁龍透露，自己讀書時也是一個對自己要求很高的完美主義者，常令自己感到壓力；鄭仲仁則分享自己因完美主義而產生的傷痛，原來書法、攝影和繪畫都可以讓他忘憂，走出困擾的陰霾。他們在繪畫後一起品茶，細說自己的治療經歷，並笑談現在如何自處。

▲ 經歷抑鬱的人們會用繪畫來探究心靈保健，從抑鬱中走出來。

有些人可以成長和轉化，也有些人可以做回自己，因此大家都可以是值得欣賞、完美的人；另一方面，每個人都有困擾和受傷的時候，也有很多限制，因此要接納自己的不完美。

電視節目《陪我講Shall We Talk》一連8集，將於2020年11月1日起，逢星期日晚上9時05分，在港台電視31/31A播映，一起來了解他們的世界。



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