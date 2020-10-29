【懷孕狠母】4歲女童遭母男友虐打餵毒致死　懷孕狠媽合謀棉被包裹埋屍樹下

▲ 台灣一名4歲女童遭母男友虐打餵毒品致死。

台灣發生一宗震驚社會的虐兒案！南投縣有一名4歲女童遭母親及其男友長期虐待，今月9月初女童更遭餵毒致死。當時已懷孕近3個月的狠母竟提議以棉被包裹屍體埋藏樹下，意圖毀屍滅跡，最終由知情人士寫檢舉信揭發悲劇。

綜合台灣媒體報道，現年27歲的彭姓狠母與前夫育有一對子女，離婚後孩子交由外婆照顧，但在今年5月，彭女將4歲大的女兒帶離家中，之後便音訊全無。女童外婆於7月5日報警尋找外孫女，經過近2個月的追查，最後於上月3日在大樹下找到女童的遺體。當地法官指，發現女童時已成乾屍，估計被掩埋超過2個月，遺體上沒有明顯的外傷但有不少瘀青。

經當地警方調查後，找出女童的母親、母親的陳姓男友及蔡姓友人有吸食毒品的前科，懷疑3人涉嫌殺人、遺棄屍體等罪名，將3人扣查。

狠母男友長時間虐待女童

從陳姓男子住所附近的閉路電視，在6月7日凌晨，陳姓男子返回住所，而女童則在後方跟隨，男子不時回頭觀看女童，態度非常兇狠。清晨6時，陳姓男子動作粗暴地拉著女童的手快步奔跑，女童一度雙腳騰空。在同日晚上9時許，畫面顯示陳姓男子獨自走在街頭，手上提著一個大箱子，已不見女童的蹤影。

▲ 陳姓男子粗暴地拉扯女童的手且飛快地跑。（影片截圖）

經警方調查，陳姓男子初時不肯交代女童死亡的時間及事件，直到看到閉路電視畫面才坦承「其實女童在當天已經身亡」，他提著行李箱裝著女童的屍體。陳姓男子承認，曾以鈍器毆打女童頭部造成開放性顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷等傷害，送醫時卻謊稱女童是不慎被車撞到。

不人道虐待女童

陳姓男子更多次鐵尺毆打女童，並脫下其衣褲以竹籤戳刺，導致女童大腿及胸腹有多處紅腫傷口；為免女童打鬧，以膠紙纏繞其頭部及眼睛，只准睡在地，不准睡上牀，女童長時間受不人道的對待。

女童被餵毒品致死 男子以棉被包裹屍體埋屍

而在今年6月7日，陳姓男子餵女童食下毒品安非他命、FM2後死亡，而其彭姓母親知道後不但沒有半點傷心，更冷酷提議以棉被包裹屍體埋屍，毀屍滅跡。當時陳姓男子同意，並找來蔡姓友人，一同將女童的屍體運載至南投一間廢置屋旁的樹下。後來，蔡姓友人因另一案件入獄，8月在獄中寫檢舉信向警方自首，揭發事件，直至9月3日才找到女童的屍體，並將涉事男女捉拿。

狠母被捉時已懷孕6個月

彭姓母親還柙至台灣南投看守所時，警方發現她已懷孕，惟她聲稱不知道自己已懷孕，隨即送院檢查，確定彭姓女子已懷孕6個月，預計在12月生產。當地法院考慮女子正懷孕，裁定先繳交保證金，限制居住位置。

台灣南投地檢署於9月26日提出起訴，陳姓男子被控殺人罪、對於未滿18歲之人施以凌虐罪、傷害罪、遺棄屍體及非法方法使人施用毒品等罪，有機會判刑2年6月以上，目前陳男持續羈押。

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責任編輯︰王明芳