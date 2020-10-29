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涉雪糕筒堵路兼藏鎅刀　電器技工準保釋候訊

社會 15:33 2020/10/29

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案件今（29日）在九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

今年5月1日下午有人在太子道東用雜物堵路，27歲電器技工涉將雪糕筒扔在馬路及攜有噴漆、鎅刀及鉗等物，被控在公眾地方造成阻礙及管有物品意圖損壞財產共2罪。案件今（29日）在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至12月17日再訊，被告保釋期間不得騷擾證人及須每星期到警署報到一次。

被告黃澤恩（27歲）被控一項在公眾地方造成阻礙及一項管有物品意圖損壞財產罪。

控罪指，被告於2020年5月1日在新蒲崗太子道東近景泰苑，與不知名人士無合理辯解而留下雜物，對車輛造成阻礙；及於同日同地無合理辯解而管有一部電動角磨機、一罐紅色噴漆、一把鎅刀及一把鉗，意圖用作損壞屬於他人財物。

案件今午提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件及向被告提供法律意見。裁判官將案件押後至12月17日再訊，被告保釋期間須居住報稱住址及不准離港，另不得騷擾證人及須每星期到警署報到1次。

辯方於庭上作出投訴，指被告被拘捕後，遭防暴警用對講機戳他胸口，警員又曾經向被告表示公眾地方行為不檢罪只須罰款，指警員為被告錄取的口供並不準確。裁判官就投訴記錄在案。

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記者：王仁昌

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