【全民造星III】王嘉莉與劉卓軒合作推單曲《微風》　18歲k.ELLY望有膽量迎接舞台演出【有片】

▲ ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》來到第三季，參賽者之一的k.ELLY王嘉莉感到有所得著。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》來到第三季，參賽者之一的k.ELLY王嘉莉很榮幸可以遇到花姐、彭秀慧和林二汶，令她感到有所得著。王嘉莉與監製劉卓軒（Hinry）合作推出歌曲《微風》，並獲劉卓軒慢慢教導其唱歌技巧及分享心得。

帶點混血兒的外貌的18歲女新人k.ELLY 王嘉莉，去年簽了一間公司後於今年正式出道，除了推出首支單曲《微風》外，也參加了ViuTV舉辦的《全民造星3》。

▲ 王嘉莉推出首支單曲《微風》。

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對王嘉莉來說，參加《全民造星3》和入行都是一個機緣巧合，熱愛站在舞台上表演的她因為參加了一個歌唱比賽，隨後便被公司發掘成為歌手。

她也因此和監製劉卓軒合作製作了一首清新而帶點幻想的作品《微風》，原來她錄音時非常緊張，幸好獲細心的Hinry慢慢教導她唱歌技巧和分享心得，經此合作後，二人現在猶如師兄妹關係。

她第一次接觸演藝行業是參與了《全民造星III》的面試，她記得自己因為緊張而說錯話，並即時不停道歉，且很榮幸可以遇到花姐，以及彭秀慧和林二汶擔任導師。因為三人都是很友善，願意和參賽者分享不同經驗的人，因此不論名次如何，她也感到有所得著。

▲ 劉卓軒。

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她也提醒自己要有膽量迎接舞台的演出及做到更好，希望大家可以多多支持自己。

不少人對王嘉莉這麼遲推出出道第一首作品而感到奇怪，原來她於疫情期間的上課時間（目前正就讀幼兒教育）不停改變，且很多宣傳上都要靜待時機。

她慶幸在這時期遇上「造星」舞台，同時讓《微風》可以和樂迷見面。因應今年的情況，她感到時間也是入行的一個付出，所以18歲的她是會一步一步去學習做好歌手本份