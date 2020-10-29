《風雲》郵票今日開售　發售期為3個月

▲ 已經售罄的《風雲珍藏郵票册》。（陳永康攝）

香港郵政以香港著名漫畫《風雲》為題的特別郵票及相關郵品今日（29日）正式發售，今次發行的一套六枚郵票、兩枚郵票小型張、首日封及套摺等相關郵品，設計以聶風、步驚雲及無名為首的人物作主題。各郵品將於今日起發售3個月，售完即止。

郵品今日發售，發售之初更引來集郵迷排隊購買及領取郵品。

▲ 一套六枚的郵票。（香港郵政圖片）

$2郵票

以畫作《心如止水》的聶風設計，作品繪於1995年，曾用作《天下畫集》第186期封面，並於同年印製成海報。

$2.60郵票

以畫作《傷逝》的步驚雲設計，作品繪於1997年，曾用作《天下畫集》第237期封面，並於同年印製成海報。

$3.40郵票

以畫作《靜》的步驚雲設計，作品繪於1996年，曾用作《天下畫集》第223期封面，並於1998年印製成海報。

$3.70郵票

以畫作中的無名設計，作品繪於1990年，曾用作《天下畫集》第62期封面。

$4.90郵票

以畫作《天下起風雲》的聶風設計，作品繪於1989年。在《風雲》漫畫發表前，此幅作品曾於馬先生在香港藝術中心所舉辦的個人漫畫藝術展覽中首次展出，其後用作《天下畫集》第13期封面，並於1992年印製成海報。

$5郵票

以畫作《死神來了》的步驚雲設計，作品繪於2002年，並印製成海報，及後於2004年用作《風雲畫集》合訂本（新版）第52期封面。

$10 郵票小型張

以畫作《唯我傲迎風》的聶風設計，作品繪於1989年。在《風雲》漫畫發表前，此幅作品在馬先生的個人漫畫藝術展覽中首次展出，其後用作《風雲畫集》合訂本（新版）第2期封面，並於1992年印製成海報。

▲ $10郵票小型張。（香港郵政圖片）

$20 郵票小型張

以畫作《問誰領風騷》的步驚雲設計，作品繪於1993年，為《風雲畫集》合訂本第9期封面，並印製成海報。此郵票小型張加上燙壓效果，更印上馬榮成先生的印章，別具收藏價值。

▲ $20郵票小型張。（香港郵政圖片）

記者：陳梓蔚