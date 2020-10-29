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政府批10.5億建過渡性房屋　料可提供1924個單位

社會 16:06 2020/10/29

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新鴻基地產以1港元象徵式租金提供元朗東頭地皮建過渡性房屋。（新鴻基地產提供圖片）

運輸及房屋局轄下的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今日（29日）開會，通過資助「香港聖公會福利協會有限公司」建議的元朗東頭過渡性房屋項目，和「仁濟醫院董事局」建議的荃灣海興路和海角街交界過渡性房屋項目；兩項目分別獲批9.9億和6,490萬元撥款，料可提供1,800和124個單位。

  • 元朗東頭過渡性房屋項目

項目由新鴻基地產和香港聖公會福利協會合作，由新鴻基地產以1港元象徵式租金提供元朗東頭地皮。地盤面積約30萬平方呎，提供約1,800單位，預計2022年第二季落成。

  • 荃灣海興路和海角街交界過渡性房屋項目

仁濟醫院去年3月在荃灣推出過渡屋試驗計劃，最快明年首季提供110至130個單位，可容納約250至350人，因單位形似圓形水管，人稱「管道屋」。

仁濟醫院去年公布其首個社會房屋試驗計劃，最快在明年首季提供110至130個過渡屋單位。（羅發禮提供模擬圖）

項目位於荃灣海角街及海興路交界的一幅政府土地，佔地約3,300平方米，鄰近港鐵荃灣西站。

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記者：陳梓蔚

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