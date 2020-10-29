【富二代】韓團EXO舊將上月喪父即狂揈230億遺產　黃子韜晒名錶名袋坐私人飛機炫富

▲ 韓團EXO前成員、大陸藝人黃子韜（TAO）在爸爸病逝不久便馬上炫富。

現年27歲的韓團EXO前成員大陸藝人黃子韜（TAO）一向愛炫富曬命，上月其富豪爸爸不幸因病離世，獨子TAO繼承了爸爸200億人民幣（約230億港元）身家。TAO火速收拾心情復工，並在社交平台頻頻炫富，狂曬逾百萬的名錶、名袋及名車，還搭乘私人飛機，引起網民抨擊。

TAO的富豪爸爸黃忠東於上月11日因病離世，終年52歲。據稱黃忠東曾是青島排名第7的富豪，生前作風一向較低調，為培養兒子能獨立生活，一直「窮養」兒子成人，在TAO成年前都沒有向他坦白其豪門家境。

▲ TAO離開EXO後，返回內地發展。（IG圖片）

爸爸隱瞞富裕家境盼兒獨立

兩父子的感情相當要好，自TAO離開韓團EXO，返回內地作個人發展後，黃忠東特別開設了「龍韜娛樂」支持兒子的事業。

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TAO知道自己原來是大富之家後，便經常在微博和IG大曬名牌及私人珍藏品，高調得惹網民反感，但他懶理指摘，曾在社交平台反擊網民︰

繼續讓羨慕我的繼續羨慕，嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好做的更好！我現在也很好，不用多想。

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獨子繼承逾200億遺產

有指TAO很依賴爸爸，對於爸爸突然病逝打擊很大，但TAO繼承了逾200億遺產後，炫富行為卻變本加厲，短短一個月狂曬價值逾百萬的名錶、名袋、名車，甚至私人飛機炫富，照片更刻意將焦點放在名牌上，遭網民批評他用亡父的遺產亂買名牌曬命。

TAO在爸爸死後曾在微博發文表示，自己會繼續打理好娛樂公司，不會浪費爸爸留給他的心血。

我不會倒下！我會繼續用我的方式把龍韜娛樂做到最好、我一輩子都不會放下我爸留給我的心血！我也一輩子都不會讓我爸失望……以後每天都會很開心沒有任何煩惱……我也會繼續過的越來越好。

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責任編輯︰林綺玲