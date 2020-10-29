【滙豐開戶】HSBC HK App開立滙豐One戶口 可享高達港幣3,550元獎賞
休閒消費 16:47 2020/10/29
嶄新全方位戶口滙豐One現已登場，滙豐One用得越多，著數越多。只要開立滙豐One戶口，就可享高達港幣3,550元獎賞。另外完成「至識玩」理財任務，更可以參加大抽獎，有機會贏取100萬「獎賞錢」。
手機開戶獎賞
成功用香港滙豐流動理財應用程式開立滙豐One戶口的現有或新滙豐客戶，並於2021年2月至3月期間維持新資金達指定金額，就可享高達港幣750元現金奬賞。
|轉入新資金
|現金獎賞
|港幣10,000元至港幣30,000元以下
|港幣150元
|港幣30,000元至港幣50,000元以下
|港幣450元
|港幣50,000元或以上
|港幣750元
推介10位朋友開戶 額外多1,000元奬賞
每推薦一位非滙豐現有客戶的親朋好友，每推薦一位且成功開戶，可獲100元奬賞，最多可推薦10位，額外得到1,000元。
另外，只要完成指定交易，包括信用卡簽帳或投資，可獲最多1,800元Coupon或奬賞錢，詳情可瀏覽滙豐網頁。
要獲取此獎賞，你必須：
- 為年齡介乎18至65歲、且居於香港的永久性居民*
- 開立滙豐One戶口時，並未持有任何滙豐綜合理財戶口或信用卡
- 符合手機開戶推廣優惠條款及細則中的條件
如果你已持有並非屬於綜合理財戶口下的滙豐儲蓄、往來、定期存款或投資戶口，並於2020年11月後以滙豐流動理財應用程式開立滙豐One戶口，則仍然合資格享獲此獎賞，詳情請留意網頁的公佈。
* 只限新客戶