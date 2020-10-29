【滙豐開戶】HSBC HK App開立滙豐One戶口 可享高達港幣3,550元獎賞

▲ HSBC HK App開立滙豐One戶口，可享高達港幣3,550元獎賞。

嶄新全方位戶口滙豐One現已登場，滙豐One用得越多，著數越多。只要開立滙豐One戶口，就可享高達港幣3,550元獎賞。另外完成「至識玩」理財任務，更可以參加大抽獎，有機會贏取100萬「獎賞錢」。

手機開戶獎賞

成功用香港滙豐流動理財應用程式開立滙豐One戶口的現有或新滙豐客戶，並於2021年2月至3月期間維持新資金達指定金額，就可享高達港幣750元現金奬賞。

轉入新資金 現金獎賞 港幣10,000元至港幣30,000元以下 港幣150元 港幣30,000元至港幣50,000元以下 港幣450元 港幣50,000元或以上 港幣750元

推介10位朋友開戶 額外多1,000元奬賞

每推薦一位非滙豐現有客戶的親朋好友，每推薦一位且成功開戶，可獲100元奬賞，最多可推薦10位，額外得到1,000元。

另外，只要完成指定交易，包括信用卡簽帳或投資，可獲最多1,800元Coupon或奬賞錢，詳情可瀏覽滙豐網頁。

要獲取此獎賞，你必須：

為年齡介乎18至65歲、且居於香港的永久性居民*

開立滙豐One戶口時，並未持有任何滙豐綜合理財戶口或信用卡

符合手機開戶推廣優惠條款及細則中的條件

如果你已持有並非屬於綜合理財戶口下的滙豐儲蓄、往來、定期存款或投資戶口，並於2020年11月後以滙豐流動理財應用程式開立滙豐One戶口，則仍然合資格享獲此獎賞，詳情請留意網頁的公佈。

* 只限新客戶