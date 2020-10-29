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【幻愛】與蔡思韵周冠威上《2020金馬會客室》　劉俊謙入圍金馬獎最佳新演員為港爭光

娛樂 16:52 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

電影《幻愛》的導演周冠威、男主角劉俊謙、女主角蔡思韵， 聯同台灣著名影評人聞天祥在《2020金馬會客室》連線直播。

由劉俊謙和蔡思韵主演的電影《幻愛》在香港大受歡迎，《幻愛》早前更衝出香港，戲中男主角劉俊謙除了成為今屆香港亞洲電影節的宣傳大使外，更入圍第57屆金馬獎中最佳新演員，為港爭光。

今晚（ 10月29日）《幻愛》將會在晚上9時台港連線，導演周冠威、男主角劉俊謙、女主角蔡思韵，聯同台灣著名影評人聞天祥在《2020金馬會客室》連線直播。

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屆時劉俊謙將與台灣著名影評人及作家聞天祥對談，劉俊謙稱：

能夠和聞天祥老師在《金馬會客室》對談，是一件十分喜悅的事。他是我非常尊重和欣賞的影評前輩，而我相信，大家一起討論和分享《幻愛》這個作品，可以使我作為一個演員，甚至廣義上，一個創作人，有更多的反思和進步。非常期待今晚的對談，也歡迎觀眾一起參與！

【2020金馬會客室】

日期：10月29日（四）
時間：21：00 
嘉賓：周冠威、劉俊謙、蔡思韵 
Facebook：https://www.facebook.com/tghff/posts/10159089840741180

撰文 : TOPick柴犬出動

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