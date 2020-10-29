【全日面授】教育局將與學界討論全日面授引家長熱議　教育局：學校仍繼續維持半天上課安排

▲ 教育局發言人表示，因應疫情最新情況，加上流感季節將至，需嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排。（資料圖片）

對於有消息指教育局最快下周約見中小學界商討全日面授課堂安排，消息傳出後引起教育界及家長熱烈討論及爭議，有家長更在小學討論區發動呼籲，向教育局反映意見，不同意現階段改全日制；教育局發言人表示，因應疫情最新情況，加上流感季節將至，需嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排，局方現階段未有計劃安排學校全日面授課堂，詳情即看：【下一頁】

對於全日面授討論引發熱議，教育局發言人表示，局方一直以不同形式與學界保持溝通，了解他們的情況，並密切留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，適時檢視上課安排。

教育局感謝各學校在疫情下致力做好防疫工作，自九月起逐步恢復半日制面授課堂。因應疫情最新情況，加上流感季節將至，衞生專家提醒市民大眾要提高戒備，嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排，本局現階段未有計劃安排學校全日面授課堂。

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責任編輯 李志強