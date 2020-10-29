  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全日面授】教育局將與學界討論全日面授引家長熱議　教育局：學校仍繼續維持半天上課安排

社會 16:43 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

教育局發言人表示，因應疫情最新情況，加上流感季節將至，需嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排。（資料圖片）

對於有消息指教育局最快下周約見中小學界商討全日面授課堂安排，消息傳出後引起教育界及家長熱烈討論及爭議，有家長更在小學討論區發動呼籲，向教育局反映意見，不同意現階段改全日制；教育局發言人表示，因應疫情最新情況，加上流感季節將至，需嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排，局方現階段未有計劃安排學校全日面授課堂，詳情即看：【下一頁】

對於全日面授討論引發熱議，教育局發言人表示，局方一直以不同形式與學界保持溝通，了解他們的情況，並密切留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，適時檢視上課安排。

教育局感謝各學校在疫情下致力做好防疫工作，自九月起逐步恢復半日制面授課堂。因應疫情最新情況，加上流感季節將至，衞生專家提醒市民大眾要提高戒備，嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排，本局現階段未有計劃安排學校全日面授課堂。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯　李志強

學校 疫情 小學 教育局 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
今日 11:57
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略