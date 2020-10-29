【失業丈夫】40歲夫月入4萬被裁轉行壓力爆煲　老婆大力支持月薪減半做司機

▲ 一名40歲中年男士本身做採購，月入近4萬，被裁員後馬死落地行，人工減半做司機。

近年經濟市道低迷，大型裁員浪接浪，有失業者半年內仍未搵到工，家中有老有嫩，壓力爆煲，更影響夫妻關係。Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳發帖，分享朋友的情況，並想起過往在獵頭公司工作時，遇見一位中年男士有著更淒慘的境況，以鼓勵朋友及其他中年失業者。

搵工搵到懷疑人生

Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳於昨日（28日），分享了一篇「40歲失業年半 見工點滴在心頭」文章，道出朋友老公因為裁員而失業，半年過後仍然未找到新工，雖然未致於沒錢開飯，但上有高堂，下有兩個小朋友，壓力愈來愈大，兩夫妻更加愈來愈少說話。聶瞳一邊做朋友的「樹窿」聆聽心事，一邊想起在獵頭公司工作時遇見的一位40歲男士。

由於被裁後有賠足錢，我呢位從事採購業嘅candidate最初唔算太擔心，而且2017年嘅環境甚至比目前更好，所以佢稍事休息咗兩星期先開始搵工，點知一切比想像中更困難。

有大大小小的獵頭公司聯絡過他，可惜統統都石沉大海。搵工搵到灰心，可是他未有放棄︰

頹，想休息一排收拾心情，但諗起啲錢會坐食山崩，再望下老婆同埋個囡，幾唔開心都要重新出發，繼續搵工。如是者，跌跌撞撞又半年。

中年轉行少機會

商場有攤位招聘會，他認為肯降低要求及減薪會有優勢，殊不知這是一廂情願的諗法。事實是中年轉行不是好多人肯給機會，招聘會當日有人直言︰「一路學一路做就難啲」、「係咪騎牛搵馬㗎」等。

又差不多一年，結果他考保安牌，以為返工煲下劇、瞌下眼瞓、同人打下招呼應該搞得掂。最後發現每一份工都有學問、難做的地方及有小圈子。他沒送禮，返通宵更放工不跟大隊飲茶，硬食豬頭骨路線及崗位，更要給上司用粗口問候。

最後過唔到自己嗰關，返咗兩個月之後辭職，夜晚瞓唔著偷偷地喊，佢話唔係因為冇錢先喊，而係嬲自己連一份保安都做唔掂，嗰段時間懷疑人生，經常失眠。

辭去保安一職再搵工

一年間再次跌入失業搵工無限輪迴，聶瞳跟他見面數次，每次聽訴苦達數小時，他曾一度眼泛淚光，坦言雖然老婆知他失業，亦都冇催迫，甚至陪伴一齊睇求職網站，不過那麼早回家始終有份無形的壓力。

聶瞳第二日介紹他去見一份司機的工作，至今都覺得是錯配，一個本身做採購，接近4萬蚊人工，而那份接載老闆的司機工作是$22,000，過到試用期先再加$1,000。不過，那名客人很易話為，有車牌持續有揸開車，冇發生過嚴重交通事故，手車夠定夠穩，冇公司司機經驗都可以一試。該男士最後獲聘用，工作至今。他表示︰

而家好多工廠移晒去Cambodia（柬埔寨）、越南、孟加拉，細公司都執得七七八八，40歲轉行都好嘅，50歲再失業我都唔知可以點，人工少啲咪習慣下囉……我老婆反而幾鍾意喎，因為而家唔使OT，又唔使拎嘢返屋企做，放假就真係放假，賺少啲，咪慳啲使囉。

文章獲「辦公室日報」授權撰文，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕