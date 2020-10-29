涉「私了」清路障女子　酒店女職員非法集結罪成

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去年10月有人發起「18區遍地開花」集會示威，1名女子在旺角移走路障時疑遭「私了」襲擊，40歲酒店女職員涉向該女子投擲水杯及扯頭髮，另1名女子則涉開傘掩護，兩人分別否認2罪受審，涉案酒店職員今（29日）於西九龍裁判法院被裁定非法集結罪成候判，女子則被裁定對他人身體加以嚴重傷害罪名不成立。

報稱酒店職員的首被告盧綺敏（40歲）被控2罪，她早前承認1項普通襲擊罪，另否認1項非法集結罪受審。次被告朱珮賢（42歲）則否認1項對他人身體加以嚴重傷害罪受審。

控罪指，首被告於2019年10月13日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結，及在彌敦道襲擊女事主何潤姿。次被告則被控於同日在彌敦道與旺角道交界，對何的身體施以嚴重傷害。

裁判官鍾明新今裁決時指，事主證供清晰及誠實可靠。首被告曾聲稱，因為事主搬運竹枝期間砸中她的腳面，她僅因私怨而向事主投擲水杯。裁判官指出，現場片段拍攝到首被告與事主爭奪及以腳踩竹枝，認為首被告的說法是謊言，目的是掩飾真相。

裁判官又稱，案發現場有近百名示威者，事主搬走示威者設置的雜物時引起不滿，現場人士威嚇事主會使用暴力，其中包括首被告在內的數十人指罵事主，裁判官認為首被告在場的目的，是意圖嚇走事主或令她害怕，以阻止她搬走路障，而首被告並非單獨行事，裁定她非法集結罪名成立。

就次被告的控罪，裁判官指出，次被告自辯時稱，她擔心事主被襲擊，故打開雨傘保護事主。裁判官未能確定次被告與其他施襲者有否協議，而她當時身處的位置不像要襲擊事主；根據事主所指，人群中除了施襲的人，亦有勸阻的人站在後面，而次被告當時正好站在較後位置。加上次被告手機中，有記錄證明她正在尋找其女兒，她並非身穿黑衣，亦從無指罵事主，裁判官裁定其傷害事主的罪名不成立。

首被告代表律師求情指，首被告任職酒店管理多年，因本案而被解僱，被告干犯本案屬單一事件，當時非法集結程度亦低，涉案者沒有使用武器。

裁判官將首被告兩項控罪的判刑押後至11月12日，期間會為她索取背景報告。

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記者：林欣樂