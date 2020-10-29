明德國際醫院推定價產檢服務　每次收費$1,980至$5,830【附收費表】

▲ 院方自8月起推出懷孕6周至41周期間的定價收費產檢服務，其最低價為$1,980元（圖由明德國際醫院提供）

新冠肺炎疫情波及部分公立醫院，不少孕婦因而轉投私院生產。明德國際醫院產科部經理忻珠透露，該院住院的本地孕婦比例由本來85%升至95%，而今年分娩個案於上半年亦較去年同期增加1成；院方自8月起推出懷孕6周至41周期間的定價收費產檢服務，其最低價為$1,980元，包括基本的超聲波檢查、常規檢測和醫生費用，較中環同區一般私家醫生收費低3至4成，亦應讓準父母做好預算。

忻珠解釋指，相信因疫情關係，外地來港人士須檢疫14天，故減低來港生產意欲。她又指，預料明年才得知疫情有否導致另一波嬰兒潮，因孕婦通常會在預產期前2至3個月才預約醫院分娩。

明德國際醫院今年8月起，將為全港首家私院推出全新產前檢查定價服務，所有產檢共13次，孕婦可按照其懷孕周數預約產檢，孕婦可選擇於中環明德醫療中心或醫院門診部使用該產檢服務，詳細價格如下：

▲ （圖由明德國際醫院提供）

＊註：費用已包括由指定產科醫生進行的產檢和基本超聲波檢查。個別周數更包括血液測試、分娩方式討論或特別的超聲波檢查服務。

明德國際醫院今年2月起，為公院轉到私院病人而設的「產科抗炎套餐」將於年底結束，即醫院費用約9折，而醫生收費亦相對調低，目前近100人已使用該套餐，亦容許丈夫陪產及親友探訪。

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記者：鄧凱文