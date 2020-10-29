【反斗奇兵25周年】聖誕打卡必影8大商場PIXAR裝置　派對車走訪多區送小禮物【多圖】

▲ 新地8大商場與您玩轉迪士尼與彼思《反斗奇兵》25週年大派對，PIXAR歡樂放送派對車巡遊各區大送禮物。

迪士尼旗下的動畫風靡全球大人小朋友，迪士尼與PIXAR的《反斗奇兵》踏入25週年大日子，新鴻基地產旗下8大商場包括將軍澳東港城、上水廣場、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki、葵興life@KCC、屯門卓爾廣場、錦薈坊及寶怡商場將攜手打造全港最大型的聯場盛大派對—「PIXAR與你聖誕友約」，巴斯光年、胡迪、翠絲、三眼仔、火腿等一眾《反斗奇兵》老友，聯同迪士尼與彼思系列動畫角色的大型Figure總動員現身8大商場各個嘉年華，主題派對車巡遊各區送小禮物。

全港首架「PIXAR歡樂放送派對車」將由10月31日起至11月26日遊走全港鬧市如銅鑼灣、旺角、將軍澳、觀塘、九龍灣、屯門、上水及新蒲崗等，大派主題精品，包括超搶眼動畫角色馬卡龍棒、派對禮品包及設計獨特的A4文件夾。

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8大商場打卡位

另外活動亦會於8大商場設置打卡拍照裝置，包括東港城的「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」及「巨型毛茸茸勞蘇房」。大家更可挑戰「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機以及「翠絲牛仔帽大作戰」兩大遊戲贏取限定禮品。

Landmark North上水廣場則有5.5米高、由數十個《反斗奇兵》主題波波製成的炫亮聖誕樹，另外有由阿樂及阿愁帶領大家走進「Inside Out情感隧道」。

PopWalk天晉滙則設有全港首個《反斗奇兵》及迪士尼與彼思《超人特工隊》主題剪影聖誕燈飾。

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Mikiki 商場則設有5米高「三眼仔巨型扭蛋機」，大家可以贏取PIXAR精品。

life@KCC則打造「巨型三眼仔泡泡趣拍室」、與巴斯光年一飛沖天，親睹《沖天救兵》中的經典氫氣球屋。

屯門區更一次過集合3個商場驚喜。首先是《反斗車王》閃電麥坤及《反斗奇兵》多個角色的Figure將登陸於屯門卓爾廣場內歡度聖誕，並設有3.5米高主題摩天輪，大考各位眼力從車廂中尋找8個隱藏《反斗奇兵》角色！

屯門錦薈坊的消費者則可攬攬勞蘇，更可與《玩轉極樂園》內熱愛音樂的米哥（Miguel）大玩墨西哥音樂迎聖誕。

而米哥更聯同祖太公阿德以及豆丁特色場景更會登陸屯門寶怡商場，陪大家溫馨過聖誕！

此外，東港城、Mikiki及屯門卓爾廣場更設有PIXAR期間主題限定店，多款獨家限定精品將全港首度發售，讓您一擁心愛角色回家！開心派對當然不可錯過東港城「小叉甜品屋」。

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責任編輯：王明芳