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【馬照跑】馬會倡明年暑假起　賽馬越洋轉播增加14天兼設彩池投注

社會 17:00 2020/10/29

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馬會建議馬季歇暑期間，加多14天越洋轉播賽事，並設彩池投注。（資料圖片）

香港賽馬會向政府建議，增加賽馬越洋轉播賽事，由2021年起把每年同步聯播日的上限增加14日，即由現時23日增加至37日，並容許於馬季歇暑期間進行。博彩及獎券事務委員會正進行公眾諮詢，至11月27日止。

按現行賽馬博彩規定，馬會於每個馬季，可舉辦88個本地賽馬日；也可在23個非本地賽馬日，同步聯播非本地賽事，並接受投注；但不得在歇暑期間（即7月17日至8月31日）進行投注。

馬會稱，為了打擊非法賭博，尤其在馬季歇暑期間的外圍賭博，建議把同步聯播日增加到37日，並准許馬會由2021年起，容許在歇暑期間進行越洋轉播。

馬會指出，每年7至8月也是非本地賽事高峰期，以歐洲最多比賽，例如英國「皇家雅士谷賽事」，有多項國際一級賽包括英皇佐治六世錦標、女皇伊利沙伯錦標等。馬會稱，非法莊家可全年無休地，向投注者提供國際賽的投注機 會。但礙於馬會不獲准歇暑期間轉播非本地賽事，亦無法提供投注，令本地馬迷轉投非法平台下注。

因應疫情，今年馬會獲政府特別准許，於馬季歇暑期間曾作1次越洋轉播，即新加坡「克蘭芝一哩賽日」，並開設彩池。當日投注額高達2.2億港元，繳交政府的博彩稅有2,880萬元，馬會認為這反映本地馬迷在歇暑期間，對越洋轉播及投注需求殷切。

馬會相信，即使歇暑期間越洋轉播，對年輕人影響輕微。按資料顯示，「克蘭芝一哩賽日」僅326名年齡介乎18至21歲人士向馬會下注，佔當日整體投注總人數不足1%，當中僅6人首次下注。而馬會轉播當天，非法投注網站流量較去年同一賽馬日顯著下跌16%。

馬會強調，賽馬投注需要投放大量時間細心思考、審慎研究馬匹及騎師表現。投注越洋轉播賽事，更需要耗時仔細研究，對大多數本地年輕馬迷並不吸引，認為有關建議對年輕人影響輕微。

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記者：吳卓峰

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