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【日本電影節】7套東瀛片K11 MUSEA戲院上演　窪塚洋介《人生壽喜燒》有得睇

社會 17:33 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

電影於K11 MUSEA戲院上演。（資料圖片）

日本駐港總領事館於11月20日至22日期間，跟日本國際交流基金會及UA CineHub合辦「日本電影節2020」，與香港市民分享不同類型的日本電影，今年電影節共上映7齣電影。其中《花筐》及《親愛的外人》為香港首映的作品。

即睇焦點電影清單：

    點擊圖片放大
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其餘5部作品，有《凶宅淨化師》，導演靈感源自法國電影《天使愛美麗》，以奇幻角度探索心靈；《人生壽喜燒》是日本男星窪塚洋介與井浦新繼青春喜劇《乒乓》後再次合作，藉壽喜燒感悟人生的滋味與溫情；以日本北部小鎮風光為背景的《孩子的雪地狂想》，則聯同兩齣動畫《餓底老友大作戰》及《疾風少女》一同放映，適合一家大細一同觀賞。

7齣電影將於11月20日至22日於尖沙咀K11 MUSEA「K11 Art House」上映。市民可於UA網站購票。

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責任編輯：吳卓峰

電影 K11 MUSEA 電影院 日本

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