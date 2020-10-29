【日本電影節】7套東瀛片K11 MUSEA戲院上演　窪塚洋介《人生壽喜燒》有得睇

▲ 電影於K11 MUSEA戲院上演。（資料圖片）

日本駐港總領事館於11月20日至22日期間，跟日本國際交流基金會及UA CineHub合辦「日本電影節2020」，與香港市民分享不同類型的日本電影，今年電影節共上映7齣電影。其中《花筐》及《親愛的外人》為香港首映的作品。

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其餘5部作品，有《凶宅淨化師》，導演靈感源自法國電影《天使愛美麗》，以奇幻角度探索心靈；《人生壽喜燒》是日本男星窪塚洋介與井浦新繼青春喜劇《乒乓》後再次合作，藉壽喜燒感悟人生的滋味與溫情；以日本北部小鎮風光為背景的《孩子的雪地狂想》，則聯同兩齣動畫《餓底老友大作戰》及《疾風少女》一同放映，適合一家大細一同觀賞。

7齣電影將於11月20日至22日於尖沙咀K11 MUSEA「K11 Art House」上映。市民可於UA網站購票。

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責任編輯：吳卓峰