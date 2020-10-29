【人類演化】澳洲研究：人類正經歷近250年最快演化　料未來新生嬰將不再生智慧齒

▲ 澳洲有研究發現，預料未來的初生嬰將不再長出智慧齒。

談到物種進化，彷彿是一個需要歷經億萬年的過程。不過，澳洲有研究發現，原來人類在過去250年正在高速演化中，當中隨着現代人的臉型愈來愈短小，預料未來的初生嬰將不再長出智慧齒。

據澳洲福林德斯大學（Flinders University）盧卡斯（Teghan Lucas）博士帶領的研究團隊發現，隨着人類學會以火煮熟食物及會進食加工食物後，現代人的臉型變得愈來愈短小，而下頜骨的縮小亦令口腔空間也愈來愈小，導致許多初生嬰不長4顆智慧齒的比例慢慢上升，而這在19至20世紀初期卻十分罕見。

同場加映，中醫教按兒童體質揀水果:

▲ （TOPick製圖）

▲ （TOPick製圖）

▲ （TOPick製圖）

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研究還發現，某些嬰兒出生時長出更多骨頭及關節，例如本在演化中被淘汰殆盡膝下豆骨，甚至是一條新動脈的前臂動脈等。研究指，前臂動脈通常在胎內時期產生，為正在發育階段的前臂提供暫時性供血，通常會在周邊動脈長成後消失，在過去只有一成的人會繼續保有，但現在有愈來愈多人出生時保留了這條血管，平均每3人便有1個案例。

盧卡斯博士認為，許多人認為人類已經停止進化，但這項研究指出人類的演化進程及豐富度，在過去250年來不斷上升，推測可能是在相對和平的環境下，不利生存的特徵也不會在自然選擇的情況下失去繁衍機會，加上醫學進步，促使基因庫迎來演化，目前該篇研究已在《解剖學雜誌》雜誌上刊登。

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責任編輯:羅嘉欣