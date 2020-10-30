【致命惡菌】發燒氣促以為小感冒一夜間左肺變全白　男子感染惡菌入ICU休克險死

▲ 男子日前出現發燒、氣促等症狀，到院檢查發現左肺全白險死。

發燒切勿掉以輕心，內地一名男子退休後非常注重養生，但日前他卻出現發燒、氣促等症狀，起初以為是小感冒，後來一到醫院檢查發現，他左邊肺部全部變白，在血液及痰液中驗出「鮑氏不動桿菌」，被送入ICU險些喪命。

據內地媒體「溫洲新聞網」報道，浙江杭州一名李姓男子生活規律、飲食清淡，平時還會跳廣場舞，但半個月前因發燒一整天，就到醫院求診。當時他的病症包括發燒、氣促等，起初他以為自己是感冒，直到照X光發現他的左肺已變全白。

男子被緊急送入ICU，已嚴重缺氧和休克，心臟跳動非常微弱，幾乎快要停止。而經檢查後表明，他的炎症程度很嚴重，凝血系統、肝、腎功能指標也明顯升高。

經各項檢查結果顯示，男子是重症肺炎併發的嚴重敗血症，感染性休克，並由敗血症引發的持續缺血缺氧及嚴重感染，導致全身多個重要器官如心、肝、腎、肺功能衰竭，差點喪命。

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醫生緊急為男子裝上ECMO（葉克膜，人工心肺儀器協助呼吸），同時調查導致他嚴重感染的原因。結果從檢驗中發現，男子的血液、痰液中都被驗出「鮑氏不動桿菌」。幸而在ECMO及呼吸機支持下，男子的病情得到改善，並在住院第10天順利轉至普通病房。

據衞生署資料顯示，鮑氏不動桿菌對一般常用的抗生素，並無抗藥性反應。鮑氏不動桿菌普遍存在於水及泥土中，亦會在健康人士的皮膚上找到。該菌通常影響長期病患者，可導致肺炎、敗毒病、心內膜炎、腦膜炎或傷口感染。

衞生署表示，一般而言，保持個人及環境衞生是預防鮑氏不動桿菌感染的最有效方法。長期病患者如出現肺炎的病徵如氣促及發燒，應及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣