鄧炳強拍片宣傳警隊新主題曲　高志森︰演技有進步

▲ （香港警察facebook影片截圖）

香港警隊最新的主題曲《捍衞香港》今晚在電視首播。警方在社交網站釋出宣傳短片，警務處處長鄧炳強亦粉墨登場，與片中警員有對手戲，大過戲癮。其片段更獲導演高志森轉載，並讚「一哥」演技比當年拍他的戲時有進步。



曾於1984年出演高志森處女作《開心鬼》特約演員的鄧炳強，事隔30多年再拍片挑戰演技，今次扮演的是「自己」，即警務處處長。除展示演技外，鄧炳強亦大展歌喉，清唱「看警徽，心有光，懲治罪犯責肩上，不退讓」。

不過，有關歌曲暫時得10秒版本，想要聽全首的話，就要等今晚9時半電視首播。警方隨後在社交網站發布短片時，亦調侃有關曲目連一哥都無權優先聽，指鄧炳強「今日Playlist」，頭一至五首歌，都只能是「捍衛香港 （10秒版本）」。

▲ （高志森facebook）

高志森期後又轉載有關短片，稱讚鄧炳強在於短短一分鐘的鏡頭內演技比當年進步，「 我以當年佢唯一嘅電影導演身份評價，我夠膽講！哈（佢入鏡嗰吓嘅節奏感就拿揑得唔錯）」。

有關歌曲，其實是歌手鍾鎮濤（B哥）為警隊創作的最新主題曲《捍衞香港》，今晚將在翡翠台首播。早前警隊Facebook已釋出鍾鎮濤的訪問短片，對方指因為「好感激香港警隊為我們香港付出咁多」，才寫了一隻歌，稱要將心意送給香港警隊。



另外，警隊早前亦已宣布，至今已做了47年的《警訊》將「結束營業」，由新節目《警聲直播》接力，在每周四晚上9時在警隊facebook專頁及YouTube頻道播出。

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